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Матч "Манчестер Сити" вошел в историю английского футбола. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,6 т.
Матч 'Манчестер Сити' вошел в историю английского футбола. Видео

"Манчестер Сити" впервые в истории смог выиграть и забить "Тоттенхэму" в гостевом поединке на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Арена была открыта в апреле 2019 года.

Видео дня

Поединок 1/8 финала Кубка Англии завершился минимальной победой "горожан" благодаря голу Натана Аке на 88-й минуте.

После подачи углового голкипер хозяев Гульельмо Викарио неудачно сыграл на выходе, выпустив мяч. Этим воспользовался футболист сборной Нидерландов протолкнув круглую сферу в сетку.

Матч "Манчестер Сити" вошел в историю английского футбола. Видео

До этой игры "Сити" потерпел пять сухих поражений подряд – 0:1, 0:2, 0:2, 0:1, 0:1.

Главного тренера "Манчестер Сити" Пепу Гвардиолу в Лондоне обыгрывали четыре разных тренера – Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте.

Матч "Манчестер Сити" вошел в историю английского футбола. Видео

Нынешний наставник "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу стал первым, кому не удалось это сделать.

Соперника в четвертьфинале для "Сити" определит жеребьевка. Базовым днем 1/4 финала определен 28 февраля 2024.

Матч "Манчестер Сити" вошел в историю английского футбола. Видео

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