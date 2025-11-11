Во сколько футбол Франция – Украина: время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в четверг, 13 ноября, проведет предпоследний матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва сыграют на выезде с лидером квартета D и одним из главных фаворитов будущего первенства планеты командой Франции.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Видео дня

Поединок покажет видеосервис MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1" вместе с традиционной студией и экспертами. Также прямой эфир можно будет увидеть бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". Региональные каналы "Суспільного" трансляцию не покажут – такие матчи там прекращены с марта 2025 года.

ВО СКОЛЬКО ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Встречу принимает стадион "Парк де Пренс" в Париже. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Французы занимают первую строчку, опережая украинцев на три пункта. "Сине-желтые" на столько же пунктов впереди исландцев, с которыми 16 ноября сойдутся в лобовой битве за второе место и путевку в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026. Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!