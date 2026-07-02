Костюк перевернула матч и раздавила россиянку на Wimbledon. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) вышла в третий круг Уимблдона, одержав волевую победу над россиянкой Анной Блинковой (№114 WTA). 24-летняя киевлянка уступила в первой партии, после чего полностью переломила ход встречи – 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

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Стартовый сет получился самым напряженным в матче. Соперницы обменивались брейками и долго не могли создать решающий отрыв. При счете 5:4 Костюк сумела вернуть подачу, а затем перевела партию на тай-брейк. В укороченном гейме борьба шла очко в очко, однако концовка осталась за Блинковой, которая выиграла сет со счетом 7:6.

После неудачного начала украинка прибавила во втором сете. Уже на старте партии Костюк добилась преимущества на приеме и заставила соперницу чаще ошибаться под давлением. Блинкова несколько раз спасала сложные геймы на своей подаче, однако удержать темп не смогла. В концовке Марта сделала еще один брейк и сравняла счет по сетам, выиграв партию 6:3.

Решающая партия также прошла с преимуществом украинки. Костюк активно действовала на приеме и регулярно создавала проблемы сопернице на ее подаче. После нескольких затяжных геймов Марта завладела инициативой и не позволила Блинковой вернуться в борьбу за матч. Украинская теннисистка довела встречу до победы.

Костюк в 1/16 финала встретится либо с американкой Эммой Наварро (17-я ракетка мира), либо с россиянкой, принявшей гражданство Испании, Оксаной Селехметьевой.

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