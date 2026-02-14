Марина Бех-Романчук родила и выложила фото из роддома

30-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и 29-летний олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук стали родителями дочери. Звездная пара показала первый кадр из роддома, отметив рождение ребенка и поделившись эмоциями счастья.

Девочка родилась 13 февраля 2026 года в 19:40, весом 3150 г и ростом 51 см. Марина Бех-Романчук подписала фото из роддома: "Наша лучшая девочка – сплошное счастье".

В комментариях под публикацией коллеги и друзья спортсменов сразу поздравили молодую маму. Так, фехтовальщица Ольга Харлан написала: "Поздравляем", а каратистка Анжелика Терлюга добавила: "Мои поздравления, наслаждайтесь моментом". Также пару поздравила жена футболиста Артема Довбика Юлия.

