'Люди устали': олимпийская призерка рассказала об отношении иностранцев к войне в Украине, 4 'золота' чемпионата мира и Олимпиаде с больной спиной

Призер Олимпийских игр 2020-го и 2024 года по гребле на каноэ Людмила Лузан, которая на августовском чемпионате мира выиграла сразу четыре золотые награды, рассказала, что не позволило ей выступить так же уверенно на прошлогодних Играх в Париже. Также известная гребчица призналась, как относится международное сообщество к "нейтральным" спортсменам из РФ и РБ.

Видео дня

Людмила подчеркнула, что это невероятное выступление на чемпионате мира в Милане стало для нее новым стимулом и новой высокой планкой.

– Это абсолютное счастье! И не верилось, действительно не верилось, что я это сделала, а четыре медали – это реальность, это не сон. Это действительно так. И сколько было поздравлений, сколько хороших слов – и эмоции просто переполняли.

Ну как можно поверить в то, что все дистанции, на которых я выступала, действительно все золотые? И я очень горжусь тем, что мне это удалось, и тем, что я представляю Украину, и в такие знаменательные дни удалось поднимать наш флаг и звучал гимн нашей страны. Это эмоции, ради которых я и работаю. Поэтому это – невероятно.

– Две золотые медали чемпионата мира вы выиграли в одиночке, две – в двойке, а в этом сезоне у вас уже новая напарница. Хотя на Кубке Украины в Умани говорили, что двойку пока не рассматриваете, только одиночку. Что изменилось, почему вы таки решили сесть в двойку с 20-летней Ириной Федорив?

– Да, действительно, сначала мы думали, что пройдем сезон в одиночке, потому что он после Олимпиады и хотелось немного разгрузить себя. Поскольку предыдущий сезон в одиночке был неудачный и хотелось, скажем так, прибавить именно в этой дисциплине. А со временем по ходу соревнований мы поняли, что есть ресурс, есть желание все-таки попробовать и двойку.

И, как вы видите, получилось очень хорошо. Конечно, две медали на чемпионате Европы были серебряные, а на чемпионате мира – уже две золотые, поэтому результат сделали очень хороший. Я счастлива, что все-таки мы решили рискнуть и попробовать двойку.

– Ирина – это ваша третья напарница за последнее время, ведь был еще период сотрудничества с Валерией Теретой, а с Анастасией Рыбачок, которая сейчас взяла паузу из-за декретного отпуска, вы стали призерами двух Олимпиад.

– Каждая девушка по-своему особенная. И с каждой, я считаю, получался хороший результат. Я думаю, как? Когда мы садимся в лодку, у нас одна цель – показать хороший результат, победить. Поэтому я подстраиваюсь под каждую, и я благодарна каждой напарнице за то, что они вкладывают душу, вкладывают свои силы, прислушиваются.

Мы с девушками общаемся, всегда находим общий язык. Мне это также легко удается и нравится. Поэтому всех ценю. Сейчас с Ириной получилась хорошая двойка, а Анастасию это, возможно, и будет мотивировать вернуться и снова сесть в двойку.

– Ваша партнерша рассказывала, что накануне соревнований у нее были ощущения, что все сложится. А для вас насколько ожидаемыми были такие результаты?

– Да, конечно были такие ощущения. И я собственными глазами видела скорость, которую мы развивали. Это действительно очень хороший показатель и хотелось верить, что мы сможем сделать все возможное и продемонстрировать этот результат и на дистанции. Но пока не поехали на соревнования и не прогонялись первый заезд, это еще казалось такой мечтой, а когда мы уже стали на старты, проехали дистанцию и действительно поняли, что все реально.

И хотелось бы отметить, что и в одиночке я чувствовала себя очень хорошо, развивала хорошую скорость. Это, наверное, лучший сезон за всю мою гребную жизнь. И я считаю: когда едет хорошо одиночка, тогда всегда едет двойка. Это уже такие мои наблюдения. А опыт у меня есть.

– После Олимпиады прошел год и вы выиграли все дистанции, на которых стартовали в Милане. Анализировали, что изменилось в тренировке, в подходе к работе? Ведь было видно, что в Париже-2024 вам приходилось трудновато?

– Изменился подход. И еще мне в прошлом году мешала травма спины. Я не могла никак пройти дистанцию 200 метров так, как мне хотелось. То есть, я становилась, стартовала и... чувствую, что нет той мощности, которая нужна на этой дистанции, потому что она очень быстрая. Если со старта не сорвать лодку, то нереально там уже что-то показать.

Поэтому действительно изменился подход, появилось невероятное желание, когда я почувствовала, что я могу, что у меня уже ничего не болит. Есть большая поддержка людей, которые со мной рядом. И я действительно, искренне захотела реализовать себя именно на этой дистанции, поскольку меня не считали спринтером, была большая жажда все-таки доказать в первую очередь себе, что я могу. Потому что это одна из моих любимых дистанций, очень важная. И она является олимпийской. А моя самая большая мечта – это золотая медаль Олимпийских игр. И я считаю, что реально и сразу две олимпийские медали.

Также нужно получать удовольствие от самого процесса. Потому что постоянно находиться в напряжении и заставлять себя делать это для кого-то – не приведет к результату. А когда есть невероятное желание делать это с удовольствием, получать только хорошие эмоции, то это приводит к хорошим выступлениям.

– Если не ошибаются, то накануне первого финала в двойке погода в Милане не радовала, шел дождь, поднялся ветер. Хотя и в олимпийском Токио-2024 было очень мокро.

– Знаете, я на самом деле обожаю такую погоду: ветреную, дождливую, ураган, всем страшно, а мне, наоборот, весело, потому что идет волна, а я очень чувствую воду и ловлю гребок. Поэтому любая погода мне даже в плюс.

– Расскажите о ближайших планах после такого насыщенного сезона?

– Отдохнуть, пособирать грибы, погулять в лесу, поехать в горы, разгрузить себя, перезагрузить свои мысли. Ведь действительно сезон выдался такой насыщенный, эмоциональный, а финал – это вообще было что-то невероятное, и я до сих пор еще проживаю эти эмоции. Поэтому сейчас надо отдохнуть и в дальнейшем сосредоточиться на следующих целях, потому что до следующей Олимпиады еще не один сезон и уже не хочется опускать ту планку, которую я сейчас подняла.

Конечно, на этом чемпионате мира был такой результат, что мне бы самому хоть бы его повторить (смеется)... И будем работать, будем делать все возможное, чтобы опять же говорить об Украине, о нашем сильном спорте, чтобы о гребле знали еще больше, потому что это не такой популярный вид. Поэтому я делаю для этого все возможное.

– К сожалению, уже во многих видах спорта представителей стран-агрессорок допускают в нейтральном статусе. И гребля – не исключение. Я так понимаю, что международное сообщество уже с этим смирилось? Какие ваши впечатления?

– Я думаю, что они хотят быть хорошими и для нас, и для них. И это видно. Конечно, что мы не согласны с этим, потому что в это время, когда идет война, когда у нас гибнут люди, эти спортсмены имеют полное право представлять свои страны. Ведь, несмотря на "нейтральный" статус, они все равно их представляют, потому что они приезжают оттуда и выступают. И это несправедливо. Отношение к ним, конечно, не должно быть таким.

– А коллеги-спортсмены еще интересуются тем, что у нас происходит?

– Нет. Мне так кажется, что люди немного устали от того, что мы постоянно об этом говорим. У них своя жизнь, поэтому уже точно нет такого ажиотажа и такого сопереживания, как было в начале полномасштабной войны.

– А есть ли вообще какой-то смысл бороться с этой ситуацией?

– Конечно, есть. Не нужно сдаваться, нужно дальше отстаивать независимость нашей страны. Поэтому мы будем бороться до конца. Хотя и в моих дисциплинах есть "нейтральные" спортсменки. Они там должны подписать соглашение, что не поддерживают войну. Конечно, это формальности, и мы все понимаем, что так не должно быть, что они вообще не должны иметь право выступать на соревнованиях.

