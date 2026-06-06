Лунина не пустили в сборную Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не поможет сборной Украины в ближайшем товарищеском матче против Дании, несмотря на отсутствие травмы. Главный тренер национальной команды Андреа Мальдера сообщил, что решение было принято из-за определенных обстоятельств, связанных с клубом футболиста.

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По словам Мальдеры, он лично общался с Луниным по телефону. Голкипер был готов сыграть в Оденсе однако клуб его не отпустил.

"Андрей хотел приехать, я с ним разговаривал по телефону, у него нет никаких травм. Есть определенные проблемы в его клубе. Нет ничего серьезного, но некоторые детали не совпали, и мы вместе решили, что он не приедет. Ему, конечно, было очень жаль", – заявил Мальдера на пресс-конференции.

Тренер также отметил, что кроме травмированных Егора Ярмолюка и Владислава Ваната, других серьезных кадровых потерь в составе команды нет.

27-летний Лунин дебютировал за национальную сборную Украины 23 марта 2018 года в товарищеском матче против Саудовской Аравии. С тех пор вратарь провел за главную команду страны 16 матчей, пропустил 16 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Наибольшее количество встреч голкипер сыграл в товарищеских матчах и отборе на чемпионат Европы. В его активе также два матча в Лиге наций и одна игра на Евро-2024 против сборной Румынии.

Одним из главных достижений Лунина остается победа на чемпионате мира U-20 в 2019 году. Тогда украинец получил "Золотую перчатку" как лучший вратарь турнира.

Матч между сборными Дании и Украины состоится 7 июня в Оденсе. Начало встречи запланировано на 19:30.

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