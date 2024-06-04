Лучший теннисист планеты отказался выступать на Roland Garros и снялся с турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису. 37-летний уроженец Белграда завершил свои выступления на Roland Garros из-за травмы ноги, сообщает пресс-служба турнира.

Действующий чемпион в пятисетовом матче 1/8 финала против аргентинца Франсиско Серундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) получил разрыв медиального мениска правого колена.

На 5 июня у Джоковича был запланирован четвертьфинальный поединок с Каспером Руудом. Теперь норвежец на отказе вышел в полуфинал.

После попадания в 1/4 финала Roland Garros первая ракетка мира установил два исторических рекорда. Новак стал первым по количеству выходов в восьмерку сильнейших на мейджорах (59) и имеет наибольшее количество побед на турнирах такого уровня (370).

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад Джокович получил травму головы после поединка на турнире "Мастерс" в Риме. В 1/32 финала серб обыграл Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1, а после победы раздавал автографы, когда с трибун в него полетела бутылка.

Отметим, что 26 мая четвертая ракетка Украины Леся Цуренко (№44 WTA) из-за травмы не смогла продолжить матч первого круга Roland Garros против Донны Векич (№40 WTA), снявшись с турнира.

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