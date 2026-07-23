Лучший бомбардир УПЛ официально подписал контракт с "Динамо"

Киевское "Динамо" продлило соглашение с нападающим Матвеем Пономаренко на пять лет. Форвард остается игроком "бело-синих" после результативного сезона, в котором он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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Пономаренко находится в структуре "Динамо" с семилетнего возраста и прошел все этапы подготовки в клубе. В основной команде киевлян он дебютировал 3 ноября 2023 года в матче 13-го тура УПЛ против "Шахтера", который завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:1.

С момента дебюта 19-летний нападающий провел за первую команду "Динамо" 38 матчей во всех турнирах и забил 18 голов. В сезоне-2025/26 Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ, отличившись 13 раз в 15 встречах, а также был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

В марте этого года форвард получил первый вызов в сборную Украины и забил гол в дебютном матче за национальную команду против Швеции (1:3) в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Новый контракт Пономаренко с "Динамо" рассчитан на пять лет. Ранее журналист Михаил Спиваковский сообщал, что стороны готовили новое соглашение, по условиям которого зарплата футболиста могла увеличиться примерно втрое.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля "Динамо" объявило о переходе защитника сборной Украины Алексея Сыча. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

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