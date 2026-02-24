Лучший биатлонист планеты установил исторический рекорд Олимпиад

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Стурла Легрейд стал первым мужчиной в истории биатлона, который завоевал медали во всех четырёх личных гонках на одной Олимпиаде. Норвежец выиграл награды в спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте на Играх 2026 года.

28-летний 7-кратный чемпион мира завершил масс-старт с "серебром", а также дважды финишировал вторым и дважды третьим в личных дисциплинах турнира. После гонки спортсмен отметил, что смог впервые закрыть все 20 мишеней: "Это лучший день для такой стрельбы, я счастлив и не могу подобрать слов", передают медиа его слова.

Всего на Олимпиаде в Милане-Кортине биатлонист выиграл пять наград: три "серебра" и две "бронзы", включая медаль в мужской эстафете в составе сборной Норвегии. В масс-старте Легрейд допустил один промах на двадцати выстрелах и уступил победителю 10,5 секунды на финише дистанции.

Как сообщал OBOZ.UA, Легрейд после "бронзы" в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в прямом эфире не стал говорить про спорт, а неожиданно признался в измене возлюбленной и расплакался, назвав произошедшее худшей неделей в своей жизни.

