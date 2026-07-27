Лучшие в УПЛ – несуществующие клубы! Как это возможно и как отразилось на истории украинского футбола

"Динамо" и "Шахтер" – это, безусловно, участники элитного клуба украинского футбола, подарившие нам множество ярких воспоминаний. Но задумывались ли вы, насколько велико их доминирование на уровне УПЛ за всю историю нашего чемпионата? Удалось ли кому-то составить им конкуренцию? И как возможно, что в топе за 35 лет так много команд, которые больше не существуют? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Динамо" и "Шахтер" в топе по всем показателям

1027 матчей. Представьте себе такое количество игр! И этот рекордный показатель синхронно принадлежит только двум командам. Украинские гранды провели в Высшей лиге и Премьер-лиге именно столько матчей, больше никому не удалось повторить такое достижение. В таблице всех времен единоличным лидером является именно киевское "Динамо": 2395 набранных очков за период с дебютного сезона 1992 года до начала розыгрыша 26/27. "Шахтер" за тот же период набрал 2334 очка, уступая киевлянам количество очков, равное результату одного турнира.

Эти два клуба имеют наибольшее количество побед за всю историю украинского первенства – 740 и 719 соответственно. За таким доминированием следует и космическая разница мячей, которая в разы превышает показатель ближайшего преследователя за 35 лет! У "Динамо" 2205 забитых мячей и 704 пропущенных, что дает общую разницу в полторы тысячи мячей. "Шахтеру" удалось забить больше (2212) и пропустить тоже чуть больше, что вылилось в разницу в 1456 голов. Ближайшая по лучшей разнице мячей команда – "Днепр", у которого всего +420, а дальше… старый "Металлист", у которого цифра составляет лишь +98. Чувствуете, какой огромный разрыв в украинском футболе между теми двумя командами и остальными?

Эта тенденция только усиливается, о чем свидетельствует предыдущий сезон: подопечные Турана пропустили всего лишь 21 гол (71-21, +50), тогда как Костюку удалось удержать преимущество своего нового клуба на отметке +30 (66-36). К слову, "горняки" в таблице всех времён понемногу догоняют соперников, чему способствует и тот факт, что "бело-синие" в УПЛ не могут обыграть главного соперника уже 5 лет подряд.

Кто из действующих клубов в топе?

Согласно таблице, составленной Transfermarkt, ближе всех к грандам среди существующих клубов подобрался "Черноморец". И это та команда, которая за последние 10 лет пережила множество кризисов. Одесситам чрезвычайно сложно набирать очки в последние годы, они дважды вылетали из высшего дивизиона и после очередного падения в Первую лигу сумели вернуться в элиту. Но их история довольно богата (команда в своё время даже выступала в еврокубках), поэтому с тех пор у них накопился неплохой запас очков, который сейчас позволяет им занимать пятое место в исторической таблице УПЛ. На сегодняшний день "Черноморец" имеет в ней 1078 очков.

Далее среди до сих пор существующих команд преследование продолжает "Кривбасс". Тоже участник Премьер-лиги, который на время исчезал и сейчас уже является одним из претендентов на еврокубки от Украины. Огромный перерыв с 2013 по 2023 годы дал о себе знать, но клуб и так остается на 7-м месте в исторической таблице. Набрано 969 очков. Не так далеко отстает "Заря": клуб, который в своё время также выходил в групповой этап Лиги Европы, за всю историю УПЛ набрал 959 очков. Также длительный перерыв из-за ужасных выступлений луганчан с 1996 по 2003 год не позволил подняться выше. Но золотые времена Вернидуба позволили насладиться евроареной и надолго закрепить за собой статус одного из теневых лидеров чемпионата Украины. Вот так выглядит топ-10 команд за всю историю Украины по очкам в УПЛ. Цветом выделены те клубы, которые существуют:

Среди лидеров по очкам – 5 несуществующих команд

Вам наверняка приятно увидеть здесь много знакомых названий. И неудивительно – каждая из этих команд так или иначе сделала украинский футбол в разы интереснее. "Днепр" со своим финалом Лиги Европы ещё долго будет оставаться третьим по успешности, с отрывом в 1318 очков от преследователей. Удивительно, что гранды оторвались от днепрян на тысячу очков, что свидетельствует об их абсолютном превосходстве. К слову, у "Динамо" и "Шахтера" в копилке десятки золотых и серебряных медалей, тогда как у голубо-синих лишь дважды было серебро и 7 раз они финишировали на третьей ступеньке. Рядом с "Днепром" – ещё больший парадокс нашего футбола. "Ворскла" занимает 4-е место, набрав 1092 очка, и при такой результативности в их музее есть только две бронзовые медали! Ну а сейчас клуб уже не считается юридическим лицом, ведь полтавчане находятся на грани исчезновения. Обидно, что список настоящих легенд украинского футбола всё больше превращается просто в список на бумаге.

В топ-10 есть еще несколько исчезнувших команд. Старые "Карпаты", которые в свое время противостояли "Боруссии" и были грозным соперником и в УПЛ. Да, у них есть давнее бронзовое место 1998 года, и их путь полностью прервался в 2020 году, но львовяне и их 973 очка – это величественная история. Новым "Карпатам" до такого предстоит идти ещё долго, ведь даже чисто математически нужно провести как минимум 200 матчей с любыми очками.

"Металлист" набрал 906 очков, на чем и остановился. Харьковчане возглавили группу лидеров, которые начали исчезать после начала российской агрессии. Эпическое дерби с "Днепром" происходило не только на полях, но и в таблице, ведь по количеству медалей "желтые" лишь немного уступают "голубо-синим". Ну и первый победитель украинского футбольного первенства – "Таврия". Это еще один клуб, который исчез с карты, но остается в десятке наших сильнейших команд в истории. За период 1992–2014 годов они ни разу не вылетали из элиты, даже неоднократно попадали в еврокубки, но оккупация Крыма сорвала все планы симферопольцев по развитию южного футбола в Украине. 881 балл пока остаётся их максимумом.

Топ-50 рейтинга – сплошная ностальгия

Многие украинские команды появились и исчезли за время независимости. Что и говорить, если среди 50 лучших команд за 35 лет УПЛ – 31 больше не существует. И в этом списке есть действительно легендарные названия. Например, "Прикарпатье" из Ивано-Франковска, единственная команда из этого города в элите. Или "Темп" из Шепетовки, подаривший Хмельницкой области великий футбол (сейчас это ощущение частично вернул "Эпицентр"). Среди единственных представителей своей области можно еще упомянуть "Нефтяник" и "Николаев". Украинский футбол качественно обновился, и им на пятки уже наступают новые имена: "Левый Берег", "Харьков", "Буковина", ЛНЗ и "Колос". Поэтому нам пора привыкать к тому, что изменения кардинальные, и, возможно, когда-нибудь надеяться на возрождение легенд Премьер-лиги.