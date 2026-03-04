УкраїнськаУКР
Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке. Предложение 27-летней белорусской теннисистке сделал 37-летний бразильский бизнесмен с греческими корнями Георгиос Франгулис, вручив ей кольцо с бриллиантом, стоимость которого может достигать 3 млн долларов.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

О событии пара сообщила в соцсетях, опубликовав совместное видео. На кадрах Франгулис дарит спортсменке кольцо и вместе с ней подписывает ролик словами: "Ты и я, навсегда. 03.03.2026".

Украшение изготовлено на заказ по индивидуальному дизайну. Как заявила основательница бренда ISA Grutman Jewelry Изабела Грутман, центральный бриллиант овальной огранки весит более 12 карат. Оправа выполнена из платины, а дизайн дополнен изумрудами, которые являются любимым камнем теннисистки. По словам дизайнера, Франгулис работал над проектом несколько месяцев, чтобы довести его до завершения.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Ювелирные эксперты ранее оценивали только центральный камень в диапазоне от 500 до 800 тысяч долларов, при этом общая стоимость изделия с учетом платины и редких изумрудов может достигать 3 млн долларов.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Предложение было сделано 3 марта 2026 года у бассейна, украшенного свечами и лепестками роз.  

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Состояние Франгулиса оценивается в пределах 75–100 млн долларов. В ряде публикаций его называют миллиардером, однако большинство деловых источников относят предпринимателя к категории мультимиллионеров. Основной капитал связан с компанией Oakberry, которая в конце 2023 года привлекла 67 млн долларов инвестиций для глобального расширения. Прогнозируемая выручка сети на 2024–2025 годы составляла около 200 млн долларов.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Соболенко и Франгулис начали встречаться весной 2024 года после того, как его компания стала спонсором спортсменки.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Бизнесмен с греческими корнями является основателем и генеральным директором Oakberry, развивающей сеть из примерно 400 магазинов в Бразилии и более 200 по всему миру. Помимо бизнеса, он участвует в Кубке вызова Porsche в Бразилии.

Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

