Лучшей теннисистке мира сделал предложение бразильский миллионер, подарив кольцо за 3 млн долларов. Фото

Первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке. Предложение 27-летней белорусской теннисистке сделал 37-летний бразильский бизнесмен с греческими корнями Георгиос Франгулис, вручив ей кольцо с бриллиантом, стоимость которого может достигать 3 млн долларов.

О событии пара сообщила в соцсетях, опубликовав совместное видео. На кадрах Франгулис дарит спортсменке кольцо и вместе с ней подписывает ролик словами: "Ты и я, навсегда. 03.03.2026".

Украшение изготовлено на заказ по индивидуальному дизайну. Как заявила основательница бренда ISA Grutman Jewelry Изабела Грутман, центральный бриллиант овальной огранки весит более 12 карат. Оправа выполнена из платины, а дизайн дополнен изумрудами, которые являются любимым камнем теннисистки. По словам дизайнера, Франгулис работал над проектом несколько месяцев, чтобы довести его до завершения.

Ювелирные эксперты ранее оценивали только центральный камень в диапазоне от 500 до 800 тысяч долларов, при этом общая стоимость изделия с учетом платины и редких изумрудов может достигать 3 млн долларов.

Предложение было сделано 3 марта 2026 года у бассейна, украшенного свечами и лепестками роз.

Состояние Франгулиса оценивается в пределах 75–100 млн долларов. В ряде публикаций его называют миллиардером, однако большинство деловых источников относят предпринимателя к категории мультимиллионеров. Основной капитал связан с компанией Oakberry, которая в конце 2023 года привлекла 67 млн долларов инвестиций для глобального расширения. Прогнозируемая выручка сети на 2024–2025 годы составляла около 200 млн долларов.

Соболенко и Франгулис начали встречаться весной 2024 года после того, как его компания стала спонсором спортсменки.

Бизнесмен с греческими корнями является основателем и генеральным директором Oakberry, развивающей сеть из примерно 400 магазинов в Бразилии и более 200 по всему миру. Помимо бизнеса, он участвует в Кубке вызова Porsche в Бразилии.

