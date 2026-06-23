Лучшего вратаря ЧМ-2026 по хоккею исключили из сборной после перехода в российский клуб

Лучший вратарь чемпионата мира по хоккею 2026 года Генрик Хаукеланд лишился права выступать за сборную Норвегии после подписания контракта с российским клубом. Норвежская федерация подтвердила, что действующее правило запрещает вызывать в национальную команду игроков, выступающих в чемпионатах России и Беларуси.

Видео дня

31-летний голкипер стал игроком челябинского "Трактора". О переходе официально объявила пресс-служба российского клуба 23 июня. Контракт с норвежцем рассчитан на два года.

Незадолго до этого немецкий клуб "Штраубинг Тайгерс" сообщил, что Хаукеланд покидает команду, несмотря на действующее соглашение еще на один сезон.

Сразу после объявления о переходе генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен подтвердил, что хоккеист больше не сможет выступать за национальную команду. По его словам, такое решение соответствует правилу Норвежской хоккейной ассоциации, действующему с 2022 года. Документ запрещает допуск к матчам сборной игроков, представляющих клубы из России или Беларуси.

Генеральный секретарь Норвежской хоккейной федерации Петтер Салстен заявил, что организация заранее обсуждала ситуацию с вратарем и предупреждала его о последствиях выбора. Он отметил, что игрок был осведомлен о позиции федерации и понимал, что его решение вызовет общественное обсуждение.

Хаукеланд считался одним из главных героев последнего чемпионата мира. В мае он помог сборной Норвегии завоевать "бронзу" турнира и был признан лучшим вратарем мирового первенства. За карьеру голкипер также выступал за шведские клубы "Бьорклёвен", "Лександ", "Тимро" и "Ферьестад".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!