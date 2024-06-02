Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

Первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) разгромила россиянку Анастасию Потапову (№41 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч продлился 40 минут и завершился со счетом 6:0, 6:0.

За весь поединок 23-летняя уроженка Саратова смогла набрать лишь 10 очков.

По данным статистического ресурса OptaAce, который ведет статистику с 2015 года, это самый быстрый матч на Roland Garros.

Кроме того, это стало быстрейшей игрой в карьере польской спортсменки. Свое предыдущее достижение Ига установила в 2019 году здесь же, в Париже, в поединке против Симоны Халеп (45 минут).

За выход в полуфинал Ига сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№6 WTA).

В комментариях российские болельщики не смогли остаться равнодушными мимо такого поражения своей соотечественницы, назвав ситуацию позором.

Как сообщал OBOZ.UA, Швентек 2022 года постоянно заявляла о своей поддержке Украины и выступала с символикой нашей страны на экипировке.

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