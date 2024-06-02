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Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,7 т.
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

Первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) разгромила россиянку Анастасию Потапову (№41 WTA) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч продлился 40 минут и завершился со счетом 6:0, 6:0.

За весь поединок 23-летняя уроженка Саратова смогла набрать лишь 10 очков.

Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

По данным статистического ресурса OptaAce, который ведет статистику с 2015 года, это самый быстрый матч на Roland Garros.

Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

Кроме того, это стало быстрейшей игрой в карьере польской спортсменки. Свое предыдущее достижение Ига установила в 2019 году здесь же, в Париже, в поединке против Симоны Халеп (45 минут).

Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

За выход в полуфинал Ига сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№6 WTA).

В комментариях российские болельщики не смогли остаться равнодушными мимо такого поражения своей соотечественницы, назвав ситуацию позором.

Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros
Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

Как сообщал OBOZ.UA, Швентек 2022 года постоянно заявляла о своей поддержке Украины и выступала с символикой нашей страны на экипировке.

Лучшая теннисистка планеты, поддержавшая Украину, опозорила россиянку, установив рекорд Roland Garros

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