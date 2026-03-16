'Лишь выполняет приказы': Усик ответил на вопрос о возвращении россиян на Олимпийские игры

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик раскритиковал возвращение российских спортсменов в международные соревнования. Обладатель олимпийского "золота" Лондона-2012 назвал полным абсурдом допуск к турнирам тех, кто поддерживает войну против Украины.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью информационному агентству Associated Press. Звезда профессионального бокса осудил выступление представителе РФ на Паралимпиаде-2026 под флагом и с гимном, а также инициативу президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по снятию санкций со страны-агрессорки.

"Олимпийские игры были созданы как игры мира. Но теперь тому, кто убивает по приказу другого человека и запускает ракеты по другой стране, разрешено участвовать в соревнованиях. Это полный абсурд. Если кто-то лишь выполняет приказы своего главнокомандующего идти воевать, то он не может также участвовать в спортивных соревнованиях и представлять там свою страну. Пусть они продолжают быть солдатами. Потому что вечером они убивают, а утром соревнуются как спортсмены. Это просто не стыкуется", – сказал Усик.

Ранее скелетонист Владислав Гераскевич призвал МОК дисквалифицировать Ковентри за то, что она принимала государственные награды из рук зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие и чешские спортсмены отказались приветствовать гимн России на Паралимпийских играх 2026 года и отвернулись от флага РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!