Молодой прокурор, который уехал в Швецию, получает космическую пенсию и требовал доплатить 5 млн грн зарплаты: суд принял решение

Харьковской окружной административный суд отказал бывшему прокурору Николаевской области Дмитрию Казаку, который требовал доплатить 4,8 млн грн зарплаты. 36-летний Казак находится в Швеции и ранее в этом же суде добился повышения своей пенсии до 156,7 тыс. грн.

Об этом говорится в решении суда от 27 апреля 2026 года по делу № 520/8745/26. Суд отказал Казаку, ведь он пропустил сроки исковой давности (из прокуратуры уволился еще в 2024-м, а иск по своей зарплате подал в апреле 2026-го.

Казак утверждал, что причины пропуска срока были уважительными, поскольку только после получения официальных ответов прокуратур в марте 2026 года истцу стало возможным установить фактический размер причиненного материального ущерба и должным образом обосновать иск. То есть якобы он целых два года пытался получить справки.

Напомним,находясь в Швеции, молодой прокурор-пенсионер подал иск с требованием перечислить ему за прошлые периоды зарплаты, которые он получал в Харьковской и Запорожской областных прокуратурах.

Казак посчитал: ему должны доплатить 4,8 млн грн (!). Из них 3,7 млн грн – от Харьковской прокуратуры и еще 1,1 млн грн – от Запорожской облпрокуратуры. Дело в том, что годами прокурорам (и не только им) ограничивали размер окладов решением Кабмина. Вместо того, чтобы применять при расчете актуальный прожиточный минимум, считали ту сумму, на которую хватало средств в бюджете.

"В удовлетворении заявления о восстановлении процессуального срока - отказать. Исковое заявление к Харьковской областной прокуратуре, Запорожской областной прокуратуре о взыскании материального ущерба в виде недополученной заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении – вернуть истцу", – говорится в решении суда.

Дмитрий Казак, судя по его странице в LinkedIn, продолжает искать работу в Швеции. 36-летний бывший прокурор живет в Линчепинге уже несколько лет. Он может шокировать размером своей пенсии даже обеспеченных шведов – украинец получает от ПФУ 156,7 тыс. грн в месяц.

Пенсию мужчина повышал, уже находясь за границей, куда он выехал, оформив в Украине инвалидность. Именно благодаря инвалидности первую пенсию Казак получил в 29 лет, а с 32 лет он перешел на прокурорскую пенсию. Действующие нормы Закона "О прокуратуре" позволяют работникам с инвалидностью выходить на заслуженный отдых со стажем в 10 лет (если нет инвалидности, прокурорам надо иметь 25 лет стажа).

OBOZ.UA ранее подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

