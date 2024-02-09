Лидер Суперлиги Favbet выиграл 21-й матч подряд

"Днепр" спокойно обыграл "Прикарпатье-Говерлу" со счетом 82:53 в стартовом для себя матче ровенского баблу регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

"Днепр" в первой четверти оформил двусмысленное преимущество, во второй довел его до 20 очков, а в третьем – до 30, после чего Владимир Коваль дал сыграть тем, кто обычно получает меньше игрового времени, но это помогло "Прикарпатью-Говерле" немножко отыграться.

Главное преимущество "Днепра" было в краске – лидер чемпионата из-под кольца набрал 50 очков – почти столько, сколько соперник всего за матч.

У "Днепра" сразу пятеро игроков набрали 10+ очков, а самым результативным стал Станислав Тимофеенко с 15 очками. Отметим также Михаила Горобченко, который к 13 очкам добавил 8 передач.

Завтра, 10 февраля, "Днепр" сыграет против "Политехники-Галичины", а "Прикарпатье-Говерла" встретится с "Запорожьем".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

"Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" – 82:53 (21:12, 24:11, 21:14, 16:16)

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