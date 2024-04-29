Лидер сборной Украины рискует пропустить Евро-2024

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко рискует пропустить старт чемпионата Европы 2024 года в Германии или турнир полностью. Легионер английского "Эвертона" получил травму во время принципиального матча Премьер-лиги с "Ливерпулем", в перерыве которого был заменен.

По данным журналиста Виктора Вацко, первое медицинское обследование 24-летнего футболиста показало разрыв связки голеностопа. Врачи "Эвертона" первоначально склонялись к тому, что Миколенко необходима будет операция, которая ставила бы крест на шансах украинца сыграть на Евро-2024.

Сейчас специалисты сходятся на том, что Виталий сможет обойтись без хирургического вмешательства и вернуться на поле через шесть недель. В таком случае экс-динамовец сможет восстановиться к первом матчу команды на континентальном первенстве 17 июня с Румынией, однако попадание в состав будет зависеть от его готовности. Наш игрок пройдет еще одно обследование.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах. На счету украинского левого защитника два мяча в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) включил двух украинцев в список арбитров чемпионата Европы 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!