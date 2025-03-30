Лидер сборной Украины по футболу забил на 47-й секунде, а затем сделал дубль в Греции. Видео

Украинский нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился невероятно быстрым голом в 1-м раунде чемпионской группы национального первенства. 29-летний футболист сборной Украины расписался в воротах "Панатинаикоса" уже на 1-й минуте.

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После спокойного начала встречи игроки гостей получили право на аут. Затем защитник решил отдать пас своего голкипера. Поляк Драговский, пытаясь выбить мяч в поле, попал в ногу Роману, а затем в свои ворота. Табло при этом показывало отметку в 47 секунд.

Во втором тайме Яремчук забил второй гол, сделав счет 3:1 в пользу "Олимпиакоса". На 51-й минуте украинский нападающий поборолся на подступах к чужой штрафной, отдал на партнера, а тот отпасовал дальше на фланг. Бразильский легионер "Олимпиакоса" Родирей сделал точный фланговый навес в центр вратарского, где Роман без особого сопротивления отправил круглый снаряд точно в рамку.

Игра в итоге завершилась победой команды украинца со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Роман Яремчук оформил дубль в 1/8 финала Лиги Европы. 29-летний футболист сборной Украины вышел на поле во втором тайме и с интервалом в 8 минут дважды расписался в воротах норвежского "Буде/Глимпт", которые защищает россиянин Никита Хайкин.

Напомним, что украинец перешел в "Олимпиакос" из бельгийского "Брюгге" летом прошлого года за 2 миллиона евро.

С тех пор сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забив 6 голов и отдав две результативные передачи.

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