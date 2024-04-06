Легенду 'Динамо', на которого напали в Польше, выгнали из команды

Главный тренера польского "Заглембе" Александр Хацкевич покинул занимаемый пост, информирует прес-служба команды из города Сосновец. Легенда киевского "Динамо" пришел в клуб в январе 2024 года. Под его руководством "Заглембе" провел 6 матчей, проиграв четыре раза. Еще два поединка завершились в ничью.

"Александр Хацкевич прекратил работу тренером "Заглембе". 50-летний уроженец Минска покинул клуб вместе со спортивным директором Михаилом Залевским и тренером-аналитиком Владимиром Аржановым. Контракты со всеми тремя, которым мы желаем удачи в дальнейшей профессиональной деятельности, расторгнуты", – говорится в сообщении.

Новым тренером стал Марек Сагановский, с которым подписан контракт до конца июня 2025 года с возможностью продления на один год.

"Заглембе" Сосновец занимает последнее, 18-е место в польской Первой лиге. У команды 13 очков в 25 матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что экс-игрока и тренера "Динамо" ударили по лицу.

По словам Хацкевича после поражения от "Катовице" на тренировочное занятие ворвались несколько десятков человек, однако никакого физического насилия не было.

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