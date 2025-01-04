Легендарный Мейвезер за 30 секунд нокаутировал тяжеловеса, который 'слишком много болтал'

Бывший партнер по тренировкам Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) рассказал, как однажды легендарный американский боксер нокаутировал самоуверенного тяжеловеса в жестком спарринге, пишет Talksport.com. Мейвезер, завоевавший мировые титулы в пяти весовых категориях – от второго полулегкого до первого среднего веса – завершил свою профессиональную карьеру с идеальным рекордом 50-0.

Видео дня

Несмотря на то, что в лучшие годы он весил около 160 фунтов (около 72,5 кг), Мейвезер не боялся противостоять в зале боксерам гораздо крупнее себя.

Боксер, а ныне промоутер американец Дмитрий Салита, который четыре раза был частью команды Мейвезера во время тренировочных лагерей в полусреднем весе, рассказал, как легендарный боец "осадил" одного из таких самоуверенных бойцов.

"Мы были в зале, отдыхали после одного из боев Флойда. Тогда в зал зашел один тяжеловес и сказал: "Я хочу побоксировать", при этом болтая слишком много лишнего. Для него не нашлось спарринг-партнера подходящего размера, и тогда Флойд сказал: "Леонард [Эллерби], принеси мои вещи из машины". Леонард пошел за экипировкой, и Флойд вышел в ринг. За 30 секунд он сделал несколько уклонов, провел блоки, а затем нанес удар по корпусу, который уронил хама. И это был парень, который действительно умел боксировать", – отметил Салита.

Салита также вспомнил, что дядя и тренер Флойда, Роджер Мейвезер, часто говорил: "Если кто-то нападает на тебя на улице, ты не скажешь: "Мне нужно шесть недель на тренировочный лагерь". Именно так и поступил Флойд. Такой дух и тренировки с детства делают тебя великим бойцом".

Салита также отметил жесткий тренировочный режим Мейвезера, включая раунды по четыре минуты с 15-секундными перерывами – вместо стандартных трех минут боя с минутным отдыхом.

"Я не понимал, насколько это тяжело, пока сам не попробовал. Флойд оставил мне небольшой синяк под глазом, и через десять дней у меня был бой. Синяк еще был виден, но люди говорили: 'Это сделал Флойд', так что я считал это трофеем", – добавил он.

Хотя Мейвезер был известен своей технической точностью, а не нокаутирующей мощью, он завершил карьеру эффектно, остановив чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора в 10-м раунде их боя на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!