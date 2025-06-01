Легендарный экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях умер по дороге в спортзал

Легендарный ямайский боксёр Майк Маккаллум умер в Лас-Вегасе на 69-м году жизни. Как пишет Boxingscene, бывший чемпион мира в трех весовых категориях по пути в спортзал почувствовал недомогание, остановил машину, и вскоре скончался.

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Он был введён в Международный зал боксёрской славы с первой попытки в 2003 году. Ещё в любителях он завоевал "золото" на Играх Содружества в 1978 году и выступал на Олимпиаде-1976, а в 1977 году выиграл престижный турнир Golden Gloves.

Маккаллум начал профессионально выступать в 1981 году, а уже в 1984-м завоевал первый титул чемпиона мира в первом среднем весе WBA, победив по очкам Шона Мэнниона. За свою карьеру стал чемпионом мира сразу в трёх весовых категориях: (в среднем (WBA) и полутяжёлом весе (WBC).

Его бывший тренер Эдди Фатч говорил: "У Майка удивительная способность уклоняться от ударов". Но "Похититель тел", как его прозвали за мастерскую работу по корпусу, был не только защитником — его нокаут над Дональдом Карри и победа над Джулианом Джексоном показывали его атакующую мощь. Стив Коллинз, проигравший Маккаллуму, признал: "Я знал, что он лучше меня, но был полон решимости".

За бой с Карри он получил лишь $500,000 — по нынешним меркам это ничтожно. Но сам Маккаллум тогда сказал: "Это день, когда Майк Маккаллум получил признание. Я его никогда не забуду".

Он мечтал встретиться с Дюраном, Леонардом и Хёрнсом, но был слишком опасным соперником с низкой "финансовой привлекательностью". Он побеждал Милтона Маккрори и Херола Грэма, проиграл в Италии недооценённому Сумбу Каламбею, но взял реванш через три года. Побеждал ирландца Коллинза в Бостоне, а затем Майкла Уотсона в Лондоне.

Когда он встретился с Джеймсом Тони, уже говорили о закате карьеры, но он дал равный бой. Первая их встреча закончилась вничью, во второй Тони победил решением большинства. В 1994 году Маккаллум стал чемпионом мира в третьей весовой категории, победив австралийца Джеффа Хардинга.

Бывший редактор Boxing News Клод Абрамс вспоминал: "Если бы мне пришлось выбрать одного бойца, чьи действия выглядели безупречно просто, это был бы Маккаллум. Техничный, тактик, обладатель крепкой челюсти и потрясающего боксёрского интеллекта".

В 1996 году он проиграл Рою Джонсу, который, по слухам, "пожалел" ветерана и не стал его добивать. Последний бой Маккаллум провёл в 1997 году, снова уступив Тони. Позже он стал тренером и работал в залах Лас-Вегаса, в том числе с бывшим чемпионом Эдди Мустафой Мухаммедом.

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