У 'Барселоны' есть вечный трофей, который не признает УЕФА: о чем речь и почему так сложилось

В клубном музее "Барселоны", наравне с испанскими трофеями и кубками ЛЧ есть один, который они тоже любят показывать. Это вечный трофей Кубка ярмарок. Но чашу не признает ни одна крупная футбольная организация мира! Почему так и были ли там украинцы? Рассказывает OBOZ.UA.

Что за ярмарки?

Название буквально говорит само за себя – соревновались клубы из тех городов, где были ярмарки! Да, иметь рынок на тот момент было важнее, чем крутую футбольную команду. Поэтому могли сыграть "Барселона" и условная Сборная Копенгагена. Не клуб "Копенгаген", а именно сборная этого города. Правило было простое: имеешь место для ярмарок – имеешь путевку на турнир. Главный принцип был не спортивный, а чисто географически-экономический, неважным было даже место клуба в чемпионате. Если к тебе едут за покупками – добро пожаловать. Идея была, на удивление, интересной: популяризировать города через футбол и параллельно продвигать международную торговлю.

Организовать турнир было еще тем вызовом: надо было не входить в конфликт с внутренними чемпионатами по расписанию, поэтому дебют растянули аж на три года – с 1955 по 1958. Международных пауз никто тогда еще не менеджерил, поэтому представьте себе сезон, который длится как целый современный период между проведением Чемпионата мира. Что интересно, Кубок ярмарок возник в один год с Лигой чемпионов (тогда еще Кубком европейских чемпионов), но не получил такого же признания. Да что там говорить – хоть какого-то признания.

Чтобы сыграть, надо было запихнуть соперников в одну раздевалку

В начале, когда не было устойчивого понимания международных футбольных турниров, престижнее было прислать на соревнования сборные городов. Не реальный клуб, а просто набор людей. Например, выцепить футболистов "Челси", "Арсенала" и МЮ и назвать их "Сборная Лондона". Готово, у вас есть кем закрыть заявку от важного экономического гиганта Европы. Надо было только договориться с лучшими игроками вашего города. Представьте, что в Украине мы приглашаем в киевскую сборную игроков "Динамо", "Оболони" и даже "Левого берега". Неважно, в какой лиге по уровню ты выступаешь; если умеешь бить по мячу в направлении не своих ворот – ты в команде.

Футболизация проходила долго, но болезненно для идейных организаторов. Со временем стало понятно, что Кубок ярмарок не заходит, если там играют сборные городов. Тот же лондонский микс – это игроки "Челси", "Тоттенхэма", "Чарльтона", КПР и даже "Миллуолла" с "Лейтоном". Фанаты скорее выберут не болеть, чем поддерживать футболистов главного соперника в одной футболке со своими. Поэтому идейные вдохновители отменили правило городских сборных и перешли к классическому отбору: по одному клубу из определенного населенного пункта.

Кстати, киевское "Динамо" в свое время там дошло аж до плей-офф, в дебютонму сезоне 67/68. И на этом история закончилась. Надо помнить, что в те времена на маленькие еврокубковые квоты претендовали все советские команды, не только украинские. А из-за размытых правил отбора искали представителей крупных городов, в этом московитские клубы имели преимущество. Да и через 3 года после дебюта исчез и сам Кубок ярмарок.

Кто выигрывал этот странный турнир?

Интересно, что таких сборных от городов нет среди победителей Кубка Ярмарок. Да и самих триумфаторов только 9, турнир продержался на европейской карте только 16 лет. Больше всего имеет "Барселона" – 3 трофея, еще по 2 брали "Лидс" и "Валенсия". По разу выигрывали "Сарагоса", "Ференцварош", загребское "Динамо", "Арсенал", "Рома" и "Ньюкасл".

Что интересно, в финалы выходило еще 5 клубов. Это венгерский "Уйпешт" с "Андерлехтом", а "Ювентус" и "Бирмингем" были там дважды без побед. В первый трехлетний сезон в финал вышла даже Сборная Лондона. Эту команду специально создали под торговый турнир и распустили сразу после финала. Уже тогда УЕФА поняла, что ЛЧ нужна альтернатива, но не в таком плохом виде. Идея реализовалась в виде Кубка обладателей кубков.

УЕФА не признает такой трофей

Почему же при таком многообразии участников и даже победителей никто из них не имеет официальных побед? Исторически Кубок ярмарок – понятный и логичный предшественник современной Лиги Европы. Но юридически это просто про побегать. УЕФА не имела никакого отношения к его организации, поэтому не признает ни побед, ни медалей этого турнира. Это было желание отдельных экономических игроков (будто Суперлига на минималках). Банально – кому из сборной Лондона официально засчитать серебряные медали, если там представители разных клубов? Более того, эти встречи не считаются даже как официальные игры.

Поэтому ребрендинга не произошло – на футбольной карте возник новый международный чемпионат Кубок УЕФА. На 1971 уже 11 лет как существовал Кубок обладателей кубков, именно его считали вторым по силе турниром Европы после КЕЧ. Но он продолжил свое самостоятельное существование, даже когда возник официальный конкурент. Тогда как футбольные рынки остались только на прилавках. Особенно болезненно все это читать фанатам "Лидса" – команда дважды выигрывала Кубок ярмарок, в 1968 и 1971 годах. Но в журнале УЕФА ни одной записи об их таких победах на международной арене. Больше успехов не было.

"Барселона" забрала кубок на постоянное хранение

Да, каталонцы выиграли больше всех кубков, но не это стало причиной передачи им кубка на вечное хранение. Когда стало понятно, что 1971 год будет последним для турнира, было решено провести суперфинал. Сошлись рекордсмен по победам "Барселона" и последний победитель "Лидс". Тогда на Камп Ноу собралось 45 тысяч зрителей и матч прошел довольно интересно: за 2 минуты команды сделали 1:1 и на последних мгновениях именно испанцы забили решающий мяч. Но даже последний розыгрыш трофея, устроенный при таких особых условиях, не стал для УЕФА аргументом – ярмарки так и остались забавами. Фактически, для испанского музея это просто жестянки.

Сегодня символическую роль Кубка ярмарок выполняет Лига конференций. Только со временем тот старый еврокубок начали воспринимать как предшественника современных соревнований УЕФА. Однако сама организация, несмотря на обращение слабых клубов, не собирается его признавать официальным. Поэтому 4 каталонских кубка так и останутся просто фигурными вазами под цветы.