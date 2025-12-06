'Кривбасс' в напряженном матче Суперлиги Favbet победил 'Черкаськи Мавпы'

Кривбасс сравнял счет в сезонной серии Суперлиги Favbet с Черкасскими Мавпами, одержав победу на площадке соперника со счетом 64:62.

Гости лучше начали матч, но Мавпы перехватили лидерство в середине второй четверти и имели преимущество в счете до экватора четвертой десятиминутки. Определяли победителя команды на последней минуте, в которую вошли при равном счете. Сначала Мартин Хилл после прохода дал преимущество своей команде, а Даниил Пирогов за 3 секунды до конца основного времени забрал подбор в нападении и снова сравнял счет.

Кривбасс отлично использовал последнюю возможность в этом матче: Джейлен Далкорт, вводя мяч из-за боковой линии после тайм-аута, нашел под кольцом Сергея Скиру, который набрал победные два очка Кривбасса в этом матче.

Скира стал автором дабл-дабла: у центрового победителей 12 очков и 13 подборов при 100% реализации бросков с игры. Мартин Хилл к 22 очкам добавил 11 подборов и 4 передачи. У хозяев 18 очков набрал Уче Дибиамака, а Пирогов записал в актив 16 очков.

Мавпы проиграли оба домашних матча седьмого тура, а Кривбасс возвращается из Черкасс с одной победой в двух матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Черкасские Мавпы — Кривбасс 62:64 (15:18, 18:9, 15:16, 14:21)

Мавпы: Дибиамака 18 + 9 подборов, Пирогов 16 + 7 подборов, Кошеватский 9 + 4 передачи + 4 подбора + 3 перехвата - 5 потерь, Марченко 5 - 3 потери, Гэмлин 4 + 6 подборов — старт, Джонсон 7 + 5 подборов, Холод 3, Упырь 0, Голенков 0

Кривбасс: Хилл 22 + 11 подборов + 4 передачи + 4 перехвата - 3 потери, Пикок 14 + 6 подборов - 4 потери, Скира 12 + 13 подборов + 2 блок-шота, Водолазский 5, Бречка 0 — старт, Далкорт 9 + 3 передачи, Триколенко 2, Пашолок 0, Бибиков 0