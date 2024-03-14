Знаменитая украинка вышла в полуфинал крупного теннисного турнира, опозорив россиянку в 1-м сете

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№32 WTA) впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала турнира уровня WTA 1000. В Индиан-Уэллс (США) 21-летняя киевлянка за 70 минут легко расправилась с нейтральном спортсменкой с российским паспортом Анастасией Потаповой (№33 WTA) 6:0, 7:5.

Наша соотечественница феерично стартовала, за 23 минуты буквально уничтожив 22-летнюю уроженку Саратова. Костюк не дала сопернице ни одного гейма, под ноль выиграв первую партию.

Второй сет также начинался в пользу украинской теннисистки, но при счете 3:0, Потапова собралась и попыталась переломить ход встречи. Сперва россиянка в схую взяла первый гейм в матче, а затем Марта под ноль проиграла свою подачу, совершив две двойных ошибки.

Костюк продолжала нервничать и ошибаться в ключевых моментах, что позволило Потаповой довести ситуацию до счета 5:5. Сделать большее оппонентке Костюк не позволила.

"Потапова достаточно хитрая и неуступчивая соперница. И счет 6:0, 3:0 это самый неприятный счет для всех теннисисток. Но я не была одурманена этим. Я держала концентрацию и билась до конца. Еще несколько недель назад я не верила, что могу дойти до этой стадии турнира", - прокомментировала свой успех Марта.

В полуфинале теннисистка из Украины сразится с победительницей в паре Ига Швентек - Каролин Возняцки.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертом круге Марта Костюк за 79 минут легко расправилась с нейтральном спортсменкой с российским паспортом Анастасией Павлюченковой (№24 WTA) 6:4, 6:1.

Напомним, что Марта без борьбы прошла в 1/8. Ее соперница – чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) отказалась выходить на корт, без объяснения причины снявшись с соревнований.

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