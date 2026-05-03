Костюк посрамила российских 'дурачков', желавших ей поражения от Андреевой в финале турнира в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк выиграла турнир категории WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале представительницу РФ Мирру Андрееву, чем привела в уныние российских хейтеров. Во второй партии Андреева не реализовала два сетбола при 5:4, после чего украинка довела матч до победы.

Победа Костюк со счетом 6:3, 7:5 прервала серию ожиданий российских болельщиков, активно выступавших против нее перед финалом. Марта впервые взяла "тысячник" и по итогам турнира поднимется на 15-е место в рейтинге.

Перед игрой в комментариях пользователи призывали соперницу "провести в финале какую-то спецоперацию", искажали национальность украинки и обсуждали посторонние темы.

После результата тон изменился: в самом заплюсованном комментарии один из болельщиков отметил, что не помнит "ники дурачков", которые писали подобное, и добавил, что такие высказывания "возможно, заставят их хотя бы на время засунуть свои языки куда следует".

Другие пользователи признали исход встречи и силу игры украинки. В обсуждениях отмечалось, что Костюк "смотрелась лучше" и провела "зрелый матч", а часть юзеров прямо указала, что прежние заявления о гарантированной победе Андреевой делали "только придурки".

Как сообщал OBOZ.UA, победа в Мадриде позволила Марте Костюк установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

