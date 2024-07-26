Появилось видео выхода сборной Украины на параде открытия Олимпиады-2024

В столице Франции Париже прошла церемония открытия ХХХІІІ летних Олимпийских игр 2024 года. Впервые в истории это шоу было проведено не на стадионе – организаторы главного спортивного события года решили устроить спектакль на речке Сена.

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Кроме того, церемонию открывал парад спортсменов. На нем решили сделать акцент с первых минут Олимпиады, так как однв из основных целей Парижа-2024 – "провести Игры, созданные для спортсменов и самими спортсменами".

Украина появилась на параде практически в самом конце – "сине-желтые" выплыли 193-ми в одной лодке с представителями Туркменистана, Тувалу и Уругвая. Знаменосцами нашей команды заранее были выбраны теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Появление наших соотечественников вызвало овации среди зрителей.

Вашему вниманию видео украинцев на параде открытия Олимпиады-2024.

Украину в Париже представляют 140 спортсменов, которые выступят в 26 дисциплинах. Нашим соотечественникам искусственный интеллект предрекает 13 наград, из которых две будут "золотыми". Болельщики ждут особых результатов от греко-римской борьбы, где чемпионское звание будет защищать Жан Беленюк, дзюдо с участием Дарьи Белодед, прыжков в высоту, в которых главной фавориткой считается Ярослава Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменосец сборной Украины на открытии ОИ Михаил Романчук рассказал, почему отказался от соревнований на Сене.

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