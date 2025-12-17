'Когда российская армия подходила к Киеву...' Легендарная боксерша рассказала о помощи ВСУ

Легендарная украинская боксерша Алина Шатерникова в начале полномасштабного вторжения России приняла решение не уезжать из Киева, а помогать военным защищать город. Бывшая двукратная чемпионка мира развозила воинам ВСУ, которые дежурили на блокпостах, еду, фрукты и теплые вещи.

Видео дня

Об этом сама Шатерникова рассказала в интервью NV.ua. По словам вице-президента Лиги профессионального бокса Украины, в первые дни она, как и все украинцы, испытали настоящие шок и страх, однако затем начала вести дневники о войне, которые передавала в международные организации.

"Как и для всех, это был тотальный ужас от происходящего. Как у любого нормального человека, был страх. Он еще находился на подсознательном уровне – война, самолеты могут налететь, все будут бомбить, Киева может не быть. Но потом я собралась и приняла решение: я не уезжаю. Когда российская армия подходила ближе к Киеву, моей задачей было выезжать на блокпосты, где дежурят наши ребята, и обеспечивать их тем, чем могу: едой, фруктами, теплыми вещами, развозить из одной точки в другую. Я вела дневники войны в письменной и фото-видео формах и отправляла международным коллегам, чтобы они видели свидетельства из Киева", – поделилась воспоминаниями Шатерникова.

Ранее в интервью OBOZ.UA Алина рассказала о трудностях организации боксерских шоу в Украине во время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!