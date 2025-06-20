'Европейцы не хотят в Украину': экс-чемпионка мира рассказала о проблемах в организации вечеров бокса во время войны и повышенном спросе зрителей

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что европейские спортсмены и их команды отказываются ехать в нашу страну из-за военных действий. Но есть и те, кто ради гонорара пересечет Атлантику. Тем более, что в нашей стране именно после полномасштабного вторжения РФ вырос спрос на боксерские шоу.

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В разговоре с OBOZ.UA титулованная спортсменка и организатор спортивных ивентов отметила самые большие сложности при создании боксерских шоу в нашей стране, поиске иностранных бойцов, а также рассказала об алгоритме действий во время воздушных тревог.

- Расскажите, пожалуйста, какая особенность организации турниров в Украине во время войны?

- Учитывая, что сейчас ты не знаешь, будешь ли вообще завтра жить или нет... то организации боксерских поединков - это какая-то такая драйвовая история, потому что каждый день очень хочется жить и творить. Творить историю, творить бокс, творить добро на этой земле. И, соответственно, не хочется терять...

Мы очень любим бокс. Мы - те бешеные фанаты этого вида спорта, для которых бокс - это просто жизнь. Поэтому мы это делаем, несмотря на любые обстоятельства.

Какие есть сложности в организации? Самая главная сложность это то, что зарубежные соперники, их тренеры и команды не хотят ехать в Украину. И это большая проблема матчмейкинга, то есть подбора соперников, приглашение иностранных гостей, в том числе и судей, чтобы они приезжали на наши соревнования.

Я, пожалуй, тот человек, который глубже всего понимает, как каждый день - 24 на 7 - вообще работает команда матчмейкеров, ребят, которые договариваются, пытаются найти соперника или из Европы, или из Латинской Америки, или из Соединенных Штатов. Очень трудно договариваться и очень трудно обеспечивать их более-менее комфортной логистикой.

Я бы, конечно, не назвала нашу логистику очень комфортной, ведь мы понимаем, что самолетом боксер может добраться только до стран, которые имеют открытые аэропорты рядом с Украиной, а потом бойцы вместе с командами, которые, например, долетают до Варшавы или Кишинева, просто едут автобусом.

И поверьте мне, очень многие боксеры не соглашаются на наши условия не потому, что мы предлагаем им неконкурентные гонорары, ведь они у нас очень конкурентные, но бойцы просто не хотят тратить это время своей жизни на то, чтобы очень долго добираться до Киева. Поэтому мы всегда миллион раз благодарим тех, кто все же приезжает.

- А какая заинтересованность со стороны зрителей?

- Мне кажется, что люди начали для себя понимать, что каждый день надо проживать в полной мере, не терять время и эмоции. И так же, как сейчас трудно купить цветочки на различные спектакли в театр, многие люди наконец поняли, что ходить на спортивные ивенты, в том числе на бокс, очень круто. И динамика продаж билетов на боксерские мероприятия сейчас больше, чем было до полномасштабной войны.

И такая заинтересованность объясняется тем, что люди хотят как-то отвлекаться от нашей страшной обыденности, от тех ужасных новостей, которые мы получаем каждый день. И это на самом деле какие-то такие радостные мгновения. Например, я сейчас очень много хожу на разные концерты, в театры, поэтому знаю, что очень часто возникает проблема просто купить билеты на тот спектакль, который ты хочешь.

Почему? Потому что ты приходишь, смотришь эти спектакли и хотя бы на некоторое, коротенькое время забываешь о том, что, возможно, именно сейчас гражданские люди находятся под обстрелами, а кто-то из наших военных в этот самый момент теряет свое здоровье, получает ранения, а кто-то вообще теряет свою жизнь.

Но именно благодаря нашим храбрым ВСУ, территориальной обороне, всем тем, кто сейчас служит, благодаря им мы все же живем, мы все же продолжаем развивать нашу страну. А спорт - это неотъемлемая и очень важная составляющая развития нашей страны. И именно это нас очень мотивирует нас - команду организаторов.

Если мы остановимся, закроемся в своих домах и будем только сидеть, трястись и думать о том, будет ли сегодня ночной обстрел, полетят ли шахиды, то мы не сможем давать развитие этой стране. А мы хотим это делать, мы любим Украину, и проводим эти соревнования, чтобы еще раз демонстрировать, что мы самые крутые люди этой планеты, что именно мы - эти атланты, которые строят новейшую историю планеты Земля на сегодняшний день.

И именно поэтому нас это еще больше заводит, чтобы качество организации соревнований было на таком уровне, чтобы даже самые крутые мировые промоутеры сказали: "Вау! Как вы делаете все это?".

- А что по поводу безопасности соревнований? Особенно после того, как мы ударили по их аэродромам или по Крымскому мосту, и там начинаются разговоры об "адском" ответе и тому подобное.

- У нас все очень просто и согласно протоколу безопасности. Если во время захода начинается воздушная тревога, то мы немедленно все останавливаем. Выводим на большие экраны объявления, что все должны пройти в укрытие, также объявления делает ринг-анонсер. А возле Дворца спорта есть две станции метро, есть бомбоубежище в ТРЦ "Гулливер". Поэтому мы все это объявляем, и наша охрана имеет четкий инструктаж просить людей очень быстро проследовать в укрытие.

Это сейчас это такая особенность боксерских ивентов в Украине. Но самое главное, что все с уважением, без истерик относятся к этому. И спортсмены, которые именно в это время боксируют в ринге, и зрители - все это понимают и выполняют четко инструктаж. И это приятно.

- А есть какая-то тенденция, что представители стран определенных континентов или уголков Земли больше понимают нашу ситуацию и чаще соглашаются приехать?

- Не соглашаются европейцы. Боксеры из Европы вообще не готовы ехать. Легче с боксерами из Латинской Америки, они как-то соглашаются. В принципе, я где-то плюс-минус понимаю почему, ведь уровень их жизни и достатка достаточно невысок, поэтому, чтобы заработать, они готовы ехать куда угодно, в любые обстоятельства. Потому что для них важно получить деньги. То есть, здесь играет роль не только спортивная составляющая, но и заработанные деньги. И мы об этом не забываем.

Еще приезжают боксеры из Узбекистана, из Казахстана приезжают более-менее, а европейцы - нет. И если мы приедем в любую страну Европы и включим новости, то в новостях в Италии, во Франции или в Германии всегда показывают ситуацию в Украине. Они все это смотрят и потом не хотят ехать туда, где идут боевые действия. И это понятно.

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