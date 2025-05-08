Когда и во сколько финал Лиги чемпионов-2025: дата матча ПСЖ – 'Интер'

Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер" стали финалистами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда из Парижа по сумме двух матчей обыграла лондонский "Арсенал" (1:0 и 2:1), а коллектив из Милана в невероятном противостоянии был сильнее "Барселоны" (3:3 и 4:3 в овертайме).

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Теперь команды поспорят за трофей в поединке на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Встреча представителей Франции и Италии пройдет в субботу, 31 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок болельщики из Украины смогут благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Германии состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов. Также поклонники футбола увидят церемонию награждения победителя Лиги чемпионов.

Интересно, что это лишь второй случай в истории, когда пару финалистов главного клубного турнира Европы составили команды из Франции и Италии. 32 года назад в первом розыгрыше Лиги чемпионов победителя определяли "Марсель" и "Милан", а "россо-нери" уступили 0:1. Любопытно, что тот матч также принимал Мюнхен.

Как сообщал OBOZ.UA, "Интер" в феерическом матче с двумя грандиозными камбэками обыграл "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов.

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