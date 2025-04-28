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Когда и во сколько "Арсенал" – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Когда и во сколько 'Арсенал' – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" примет французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты, которая накануне встречи официально потеряла шансы на "золото" в первенстве Англии, сыграет с парижанами во вторник, 29 апреля.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Эмирейтс" в столице Великобритании. Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Когда и во сколько "Арсенал" – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Когда и во сколько "Арсенал" – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Прогноз на матч "Арсенал" – ПСЖ называет фаворитом хозяев поля. Ставки на победу "канониров" принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех парижан достигают уровня 3,40.

Когда и во сколько "Арсенал" – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Во втором туре первого этапа "Арсенал" выиграл в Лондоне 2:0.

Когда и во сколько "Арсенал" – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов, признав "Барселону" аутсайдером топ-4.

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