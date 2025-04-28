Когда и во сколько 'Арсенал' – ПСЖ: где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" примет французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты, которая накануне встречи официально потеряла шансы на "золото" в первенстве Англии, сыграет с парижанами во вторник, 29 апреля.

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Поединок принимает стадион "Эмирейтс" в столице Великобритании. Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Прогноз на матч "Арсенал" – ПСЖ называет фаворитом хозяев поля. Ставки на победу "канониров" принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех парижан достигают уровня 3,40.

Команды уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Во втором туре первого этапа "Арсенал" выиграл в Лондоне 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов, признав "Барселону" аутсайдером топ-4.

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