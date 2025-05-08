Когда и где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций ключевого матча чемпионата Испании

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сыграют друг с другом в лобовом противостоянии лидеров чемпионата Испании в 35-м туре розыгрыша Примеры. Четвертое в сезоне классическое противостоянии состоится на поле Олимпийского стадиона в воскресенье, 11 мая.

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Поединок "Барселона" – "Реал" начнется в 17:15 по киевскому времени. Украинские поклонники команд смогут увидеть Эль-класико благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 1". За полчаса до старта поединка здесь начнется традиционная аналитическая студия с участием комментаторов встречи.

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "сине-гранатовых" принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,25.

В турнирной таблице лидирует "Барселона", которая опережает мадридцев на четыре очка. В нынешнем сезоне команды уже встречались трижды и все матчи остались за каталонцами.

В чемпионате подопечные Ханси Флика выиграли на выезде 4:0, в Суперкубке были сильнее 5:2, а в финале национального кубка победили в дополнительное время 3:2.

Как сообщал OBOZ.UA, каталонская "Барселона" совершила камбэк в матче с "Интером", но пропустила на последних секундах и проиграла полуфинал Лиги чемпионов.

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