'Реал' позорно проиграл 'Барселоне' в финале за Суперкубок Испании. Конкурент Лунина пропустил 5 голов. Видео

Испанская "Барселона" разгромно победила мадридский "Реал" в финале за Суперкубок Испании. Встреча на арене "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) завершилась со счетом 5:2.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отказался ставить на эту игру вратаря сборной Украины Андрея Лунина, поэтому ворота защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Игра началась с быстрого гола Килиана Мбаппе на 5-й минуте – француз блестяще реализовал контратаку, оставив вратаря "Барселоны" не у дел.

Однако "Барса" быстро восстановила равновесие: на 22-й минуте Ламин Ямаль завершил комбинацию ударом в правый нижний угол – 1:1.

В середине первого тайма каталонцы вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

Чуть позже Рафинья головой увеличил преимущество до 3:1.

На перерыв команды ушли при разгромном счете 4:1, после того, как Алехандро Бальде отличился в добавленное время первого тайма.

Второй тайм начался с очередного гола "Барселоны": Рафиньо точным ударом забил пятый мяч.

Во втором тайме матч накалился. На 56-й минуте судья после помощи VAR удалил вратаря "Барсы" Войцеха Щенсного за фол последней надежды на линии штрафной площади.

Воспользовавшись численным преимуществом, мадридцы попытались перехватить инициативу. Родриго сразу же положил великолепный гол со штрафного, но большего мадридцы добиться так и не смогли.

"Барселона" уверенно довела матч до победы и в 15-й раз в своей истории завоевала вожделенный трофей.

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