Клуб Роналду забил фантастический гол с центра поля команде Месси после фола футболиста сборной Украины. Видео

Центральный защитник саудовского клуба "Аль-Наср" Эмерик Ляпорт отметился невероятным ударом в товарищеском матче против "Интер Майами". 29-летний футболист сборной Испании забил фантастический гол с центра поля стадиона Kingdom Arena в Эр-Рияде.

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На 12-й минуте ветеран сборной Украины Игорь Кривцов нарушил правила на португальском нападающем "Аль-Насра" Отавиу, сбив его метрах в 50 от ворот. Исполнять наказание взялся Ляпорт и сделал это безупречно.

Мощный "выстрел" испанца застал врасплох голкипера "Интера", которому оставалось лишь проводить круглый снаряд взглядом. Счет стал 3:0.

Отметим, что этот "товарняк" изначально вызывал огромный интерес среди болельщиков, благодаря очному противостоянию мировых футбольных звезд, входящих в состав обеих команд: Криштиану Роналду против Лионеля Месси. Но ни лидер сборной Португалии, ни капитан команды Аргентины в поединке не принимали участие, наблюдая за игрой с трибун.

На момент публикации новости идет второй тайм. Счет 3:0 в пользу "Аль-Насра".