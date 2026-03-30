Кличко дебютировал во взрослом чемпионате Франции, сыграв два матча за день

Украинский центровой Максим Кличко дебютировал за основную команду "Монако", выйдя на паркет в матче чемпионата Франции. При этом буквально за несколько часов до этого наш баскетболист провел результативную игру за молодежный состав монегасков в национальном первенстве.

Об этом информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Сначала сын легенды бокса и мэра Киева Виталия Кличко оформил дабл-дабл в матче молодежного чемпионата Франции, в котором "Монако" после двух овертаймов проиграл поединок против "Ле-Мана" 117:119.

Наш соотечественник провел на паркете 30 минут и за это время набрал 25 очков (11/16 двухочковые, 3/4 штрафные), собрал 14 подборов, сделал три передачи, один перехват при четырех фолах и двух потерях.

А уже вечером украинец впервые вышел в составе взрослой команды, одним из тренеров которой является Сергей Гладырь. Кличко сыграл четыре минуты, очков не набрал (0/1 двухочковые), собрал два подбора, а "Монако" выиграл у "Ле-Мана" 99:85.

