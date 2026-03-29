Состоялся заключительный матч регулярного сезона Суперлиги GGBet. Итоговая таблица. Пары плей-офф

Запорожье одержало победу над Ровно со счетом 83:74 в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET этого сезона.

Перед туром этот матч ожидался как потенциальная битва за пятое место, если бы в субботу Ровно проиграло Днепру, а Запорожье обыграло Киев-Баскет. Но запорожцы не сумели одолеть киевлян, поэтому интригой матча была возможность Ривне в случае победы обыграть Прикарпатье-Говерлу и выйти на четвертое место. Добавляло Ровно шансов то, что из-за небольшого повреждения не принял участия в матче лидер Запорожья Антон Буц.

Первая половина матча прошла с преимуществом Ровно, который хоть и не вел больше 9 очков, но и сопернику позволил выйти лишь по разу в первой и второй четверти всего на +1 на короткий период. А вот после того, как на старте третьей четверти игра прервалась на воздушную тревогу, Запорожье лучше вошло в игру и повели +8 благодаря рывку.

Пришлось Денису Спиридонову брать тайм-аут, после которого Ровно сделало мини-рывок 7:0, вернувшись в игру. После этого на площадке была равная игра пока за 7 минут до конца матча при счете 67:66 в пользу Запорожья команды снова не ушли в укрытие из-за воздушной тревоги.

Последний отрезок проходил в равной борьбе, но в концовке лучше свои моменты реализовало Запорожье, а три очка от Андрея Величко, которые принесли +6 на 49 секунд до конца, фактически завершили игру.

У Запорожья по 18 очков набрали Илья Лещина и Брекстон Ловингс, а Вячеслав Киктев оформил дабл-дабл с 11 очками и 11 подборами. У Ровно лучшим стал Джейлен Дюпри с 14 очками и 11 подборами.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Ровно 83:74 (22:24, 13:14, 26:20, 22:16)

Запорожье: Лещина 18 + 9 подборов, Климанов 4, Мэтьюз 16 + 6 подборов + 5 передач, Ловингс 18, Киктев 11 + 11 подборов – старт; Величко 9, Петренко 7

Ровно: Дюпри 14 + 11 подборов, Быков 9, Тимощук 3 + 5 передач, Рябой 12 + 5 подборов, Джейкобс 10 – старт; Коровяков 13 + 7 подборов, Поносов 7, Триколенко 6, Ковалевский 0

Таким образом, имеем сформированные пары первого этапа плей-офф Суперлиги GGBET:

Днепр — Черкаськи Мавпы

Харьковские Соколы — Нико-Баскет

Киев-Баскет — Запорожье

Прикарпатье-Говерла — Ривне-ОШВСМ

Первые матчи плейоф на площадке команд, занявших высшее место в турнирной таблице должны пройти 4 апреля. Вторые матчи серии до двух побед запланированы на 7-8 апреля, тогда как третьи матчи в случае необходимости пройдут 10-11 апреля.