Классическое завершится вничью? Чего ждать от матча 'Динамо' и 'Шахтера' в Кубке Украины

Сегодня состоится центральный матч 1/8 Кубка Украины по футболу: киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Встреча грандов на такой ранней стадии произойдет лишь в третий раз, но в этом году она как никогда уместна. Вот только есть вопрос: выиграют ли зрители от такого раннего Классического? И ожидать ли хоть один гол в этом матче? Самые интересные детали рассказывает OBOZ.UA.

Клубы подходят к игре с синхронными разгромами

Сегодня будет игра двух лидеров УПЛ. Как ни странно, но последние выступления не помешали украинским грандам занять 1 и 2 место. "Шахтер" в 10-м туре Премьер-лиги поиздевался 4:0 над "Кудривкой", а "Динамо" подвинуло лидера чемпионата "Кривбасс", так же напихав ему 4 сухих мяча. Похоже, синхронные поражения в Лиге конференций повлияли на желание отыграться хотя бы на домашней арене; по крайней мере, об этом говорил Ярмоленко.

Но надо понимать, что оба клуба находятся под значительным давлением, ведь их лидерство шаткое и будет проверено уже в эти выходные: сразу после кубковой игры, ждем Классическое в УПЛ. Даже ничья донецкого и украинского клубов позволит "ЛНЗ", "Полесью" и "Кривбассу" обойти их в таблице. Действительно, мы дождались один из самых интересных чемпионатов Украины в истории. А поражение на этой стадии Кубка недопустимо для обоих. Так кто больше наработал на проход дальше?

Статистика неумолимо критикует оба клуба

Только представьте, что турнир играют с 1992-го года, а гранды впервые пересеклись только в 2002-м в финале, который выиграли горняки. "Шахтер" и "Динамо" играли в Кубке всего 17 раз, абсолютное преимущество на стороне донецкого клуба (11 побед против 6; по голам 40-29). Сегодня будет лишь третья встреча команд на стадии 1/8: в 2011-м горняки переиграли киевлян 2:3 в Киеве, а спустя 8 лет бело-синие отомстили за то поражение и прошли клуб Каштру по пенальти. Но чаще всего в этой паре были финалы, 11 раз, больше побеждали горняки.

Да вот результаты последних матчей будто намекают, что победителя этой пары узнаем в пенальти, возможно, с нулевой ничьей в основное время. Стартовые кубковые матчи получились слабые: "Шахтер" едва переиграл "Полесье Ставки" со счетом 1:0 (хоть и немало бил), а "Динамо" лишь на последних минутах справилось 2:1 с абсолютным аутсайдером "Александрией". По игровым показателям УПЛ, киевляне назабивали больше всех, в среднем 2.7 мяча за игру, подопечные Турана имеют 1.9. Но пока все указывает на то, что обе команды будут бояться действовать, будут ждать критическую ошибку. Именно так было в кубковом финале, когда забили исключительно с обрезок соперника. Чрезмерная осторожность в принятии решений, которая стала более заметной в последних играх против сильных клубов, неумолимо ведет нас к минимуму моментов в сегодняшней игре.

Готово ли "Динамо" выигрывать?

Беспроигрышная серия в лиге фантастическая, 42 игры. Но за пределами УПЛ динамовцы провели 9 игр и выиграли только 4. В течение сезона открылся невероятный факт: бело-синие не умеют бить головой; не насобирали и 10 ударов за треть турнира; худший показатель лиги. К обороне тоже есть вопросы, "Динамо" провело только 2 сухих матча. В нападении прорвало с "Кривбассом", но удастся ли быть такими же точными сегодня? Главное, чтобы все не держалось только на Ярмоленко, которого поставили центрфорвардом и пошел результат. Кубок только начинается - и не станет ли этот матч сразу завершением выступлений в третьем турнире?

Шовковскому стало проще с лазаретом, который значительно опустел за эту неделю. В заявку вновь можно добавить Пихалёнка, Тымчика, Михайленко, Кабаева и Рубчинского, а Ярмоленко и Попов ещё и забили сразу по возвращении. Хотя вариативности все еще не хватает: недоступны Шапаренко, Дубинчак, Биловар и даже Волошин. Тот же Попов говорит, что динамовцы понимают ответственность:

Все понимают, что это за матч. Надо настраиваться на свою лучшую игру, чтобы каждый из нас был заряженным и выдал свой лучший матч, тогда будет результат. - Денис Попов, игрок "Динамо"

Готов ли "Шахтёр" выигрывать?

Горняки так же участвуют в 3 турнирах параллельно. Больше всего им мешают эксперименты Турана, у которого много иногда непонятных решений (как та же катастрофическая ротация против "Легии"). Как показали еврокубки, грамотно закрытые вингеры лишают "Шахтер" возможностей атаковать, а сольные прорывы накрываются подстраховкой. Добавьте сюда обрезанный центр и команда будет топтаться на месте. Напомним, что формат противостояния не изменился: один поединок и если ничья - то сразу серия пенальти.

Кадровых проблем здесь поменьше, недоступны лишь Алиссон и Траоре. Это будет первая встреча СаШо с турецким коллегой и для Арды вызов стоит большой: если экс-тренер Пушич в том году мог позволить себе заявить, что он больше концентрируется на Кубке (когда борьба за УПЛ уже закончилась), то сейчас вылет из турнира на этом этапе будет под значительной критикой. Один из лидеров атаки Элиас изрядно зарядился в воскресенье. По его мнению, этот матч требует готовности:

"Динамо" – сильный соперник, но мы знаем свой потенциал. Надеемся на победу, хотя игра будет сложной, особенно на выезде. Однако следующая – дома, в Премьер-лиге. Поэтому надеемся победить. У нас много замечательных футболистов высокого качества, поэтому стремимся выиграть. - Кауан Элиас, игрок "Шахтера"

Этот матч - шанс на разнообразие в Кубке

Та заруба, которая сейчас происходит в Премьер-лиге, распространила свое влияние и на Кубок: реформа позволила нам увидеть перенасыщенный четвертьфинал, там будут команды, которые никогда бы не попали даже в текущую стадию. Например, вчера в 1/4 пробились второлиговый "Локомотив", а также перволиговые "Чернигов" и "Буковина". А завтра будет не менее интересное противостояние: аматорский "Агротех" и перволиговый "Феникс"; в любом случае эта пара подарит путевку в четвертьфинал Кубка команде, которая никогда там не бывала. Украинское Классическое нам нужно здесь и сейчас, это будет дополнительное украшение и без того интересного сезона. Вот только сделать предсказание невозможно, потому что и "Динамо", и "Шахтер" движутся в слишком непрогнозируемых стратегиях.