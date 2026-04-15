'Киев-Баскет' победил 'Харьковских Соколов' в первом матче полуфинала Суперлиги GGBET

"Киев-Баскет" выиграл стартовый матч серии 1/2 финала Суперлиги GGBET, одолев в Днепре "Харьковских Соколов" – 68:59.

Матч получился очень боевым – напряжение полностью соответствовало статусу полуфинала. Соперники провели равную первую половину, после которой состоялся ключевой отрезок матча – третья четверть. Киевляне отыграли свои лучшие 10 минут именно после большого перерыва, выиграв четверть 26:14. Отпустив соперника на дистанцию двузначного дефицита, команда Валерия Плеханова несколько раз пыталась вернуться и спасти игру, но столичный клуб удержал преимущество.

Главным показателем матча стали подборы – 63:35 в целом и 27:12 (в нападении) в пользу "Киев-Баскета". Именно количество повторных атак в этом нерезультативном матче помогло команде Дмитрия Забирченко выиграть первый финал, и отобрать у "Соколов" преимущество номинально домашней площадки. Киевляне выиграли противостояние в трехсекундной 32:20 и получили преимущество по очкам второго шанса 20:5.

Лучшим игроком матча стал защитник "Киев-Баскета" Егор Сушкин, у которого 21 очко, 7 передач и 7 подборов, в том числе важные попадания в четвертой четверти. По 18 очков набрали Денис Клевзуник и Михаил Бублик, 21 подбор на двоих собрали центровые столичного клуба Максим Сандул и Ярослав Карпюк. У "Соколов" самым результативным стал центровой Максим Никитин, набравший 15 очков.

"Киев-Баскет" получил преимущество в полуфинальной серии – 1-0. Второй матч противостояния соперники проведут 18 апреля в Киеве.

Мужская Суперлига GGBET. Полуфинал, первый матч

Днепр, СК "Шинник"

"Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" 59:68 (16:13, 13:15, 14:26, 16:14)

