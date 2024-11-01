'Киев-Баскет' одержал шестую победу в сезоне Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" одержал вторую победу над "Прикарпатье-Говерлой" со счетом 82:63 в Ивано-Франковске в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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"Киев-Баскет" с начала матча завладел инициативой и спокойно, методично начал наращивать преимущество. Первую четверть киевляне выиграли 24:16, причем 17 очков за этот период своей команде принес Денис Клевзуник.

Во второй четверти "Киев-Баскет" несколько раз доводил свое преимущество до +10, но дальше развить успех соперник не давал, а мощные концовки второй четверти и начало третьей четверти позволили "Прикарпатью-Говерли" до минимума сократить свое отставание. Но не больше – на последнюю четверть команды ушли за преимущества "Киев-Баскета" +11, а в последней десятиминутке киевляне удерживали +15-17 очков и спокойно довели игру до победы.

"Киев-Баскет" во второй раз подряд обыграл "Прикарпатье-Говерлу", одержал свою шестую победу в семи матчах, тогда как команда из Ивано-Франковска проиграла все свои семь игр.

"Киев-Баскет" показал лучшую результативность (47% против 40%), был более агрессивен на площадке в атаке (забил 17 из 26 штрафных, тогда как "Прикарпатье-Говерла" выполнила лишь 11 штрафных попыток, забив 7 раз) и выиграл подбор (46 против 32), тогда как "Прикарпатье-Говерли", которая сейчас играет без травмированных лидеров, не хватило свежести.

Лучшим в матче стал Денис Клевзуник, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Егор Сушкин набрал 15 очков. В "Прикарпатье-Говерле" самым результативным стал Сергей Кузнецов с 16 набранными баллами.

Обе команды следующие матчи проведут 15-16 ноября в Ривне против хозяев и "Старого Луцка".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, "Манеж КФП"

"Киев-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла" 82:63 (24:16, 17:20, 20:14, 21:13)

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