'Киев-Баскет' одержал 10-ю победу в сезоне Суперлиги Favbet

Второй игровой день черкасского баббла продолжили "Прикарпатье-Говерла" и "Киев-Баскет", которые накануне уступили в близких матчах. Сегодня свою первую победу в баббле Суперлиги Favbet со счетом 79:67 одержал столичный коллектив, она стала для него десятой в сезоне.

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Киевляне увереннее начали поединок – 9:3 на 4-й минуте с 7 очками от Павла Буренко. Через две минуты гандикап столичного клуба вообще достиг двузначной отметки (16:6). Подопечные Дмитрия Забирченко уверенно забрали стартовую четверть (25:10), превосходя соперников по качеству бросков с игры, в количестве подборов и движения мяча.

В дебюте второй четверти отставание клуба из Ивано-Франковска достигло даже 24 пунктов. Игроки "Говерлы" мало что могли противопоставить сопернику в собственной трехсекундной зоне. Перед большим перерывом они, правда, немного сократили разницу, однако на отдых в статусе явного фаворита противостояния ушел "Киев-Баскет".

Во второй половине игры подопечные Дмитрия Забирченко не утратили инициативы. Соперник улучшил процент попаданий с игры и стал лучше сражаться на щитах, однако допускал слишком много потерь, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Сегодняшний успех столичного клуба стал для него 10-м в 20 матчах. В "Прикарпатье-Говерле" баланс побед и поражений теперь составляет 11-9.

У победителей самым результативным игроком стал Брентли Байнум – 25 очков. Результативный матч также провел Павел Буренко – 20 очков. В составе "Говерлы" Степан Лесик оформил дабл-дабл (14 очков + 11 подборов). 11 очков набрал Сергей Старцев.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" – 67:79 (10:25, 18:21, 21:18, 18:15)

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