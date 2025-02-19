'Кажется, он совсем сошел с ума'. Решение Трампа-младшего шокировало трехкратного чемпиона мира по биатлону

Трехкратный чемпион мира по биатлону Ветле Шостад Кристиансен поражен желанием Дональда Трампа-младшего создать "Enhanced Games", которые называют "Олимпийскими играми на стероидах". За три года до того, как США примут летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, сын президента решил создать турнир, где поощряется использование допинг-препаратов, повышающих результативность.

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"Это просто безумие. Похоже, что он полностью сошел с ума, особенно с точки зрения спорта. Это меня просто шокирует", — цитирует олимпийского чемпиона NRK.

Норвежская звезда биатлона обеспокоена здоровьем участников, которые будут соревноваться в чемпионате. В худшем случае свободное использование допинга может привести к смертельным случаям.

"Мы видели это на Туре де Франс раньше. Там были смертельные случаи, которые, скорее всего, произошли из-за передозировки допингом. Слишком много. Я думаю, что нужно быть очень осторожным в своих желаниях разрушить границы. Жизнь важнее мирового рекорда", — отметил Кристиансен.

На сайте "Enhanced Games" указано, что все спортсмены должны пройти медицинский осмотр перед соревнованиями, что позволит независимой медицинской комиссии принять осознанное решение о безопасности участия.

Трамп-младший не первый, кто инвестирует деньги в чемпионат с использованием допинга. Мультимиллиардер Питер Тиль, со-основатель PayPal и инвестор Facebook, вложил деньги. То же сделали другие богатые и влиятельные люди. Планы создания "Enhanced Games" были объявлены летом 2023 года.

NRK обратилась в Международный олимпийский комитет за комментариями относительно инвестиций Трампа-младшего. Ответа на запрос не последовало. Не ответил и организатор Олимпийских игр 2028 года.

Ранее МОК выразил серьезную озабоченность по поводу нового чемпионата. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осудило "Enhanced Games".

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