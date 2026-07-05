"Каждая – как последняя, мы все знаем, зачем мы здесь!" Тренер сборной Украины заверил, что команда готова остановить Данию в отборе на ЧМ-2027

5 июля в пригороде Копенгагена сборная Украины сыграет заключительный матч первого раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2027 по баскетболу против Дании. Подопечные Айнарса Багатскиса уже обеспечили себе выход в следующий и заключительный этап, но тренер подчеркивает, что при определении лучших команд будут учитываться результаты из двух групп, поэтому сегодня просто необходимо одержать победу.

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"Готовились к Дании, изучали их игру в защите и нападении, но главное — то, как мы сами сыграем против них. Я постоянно повторяю, что главное — физическая готовность и агрессивность, но это базовые вещи в современном баскетболе. Все результаты первого раунда переносятся во второй, а это значит, что каждая игра — как последняя", — отметил наставник сборной Украины.

"Все в команде — баскетболисты, тренеры — мы знаем цену этой победы. И когда они приезжают в сборную, они играют с невероятной мотивацией. Я видел это в матчах против Литвы, Грузии, мы знаем, почему мы здесь и за что играем", – заверил Багатскис.

Тренер со своей командой уже успел проанализировать соперника: "Что бы Дания ни делала, мы должны пресекать их быструю атаку. Это очень быстрая команда, которая не задумывается, какие решения принимает в атаке – хорошие или плохие. Они видят кольцо и просто атакуют его. Поэтому мы должны остановить их быструю атаку, бороться и заставить их играть в позиционный баскетбол".

Несмотря на победу в предыдущем матче с Грузией, игра оказалась очень изнурительной для украинцев – как физически, так и психологически. К тому же накануне ночью Россия устроила массированную атаку на Киев, в результате которой был поврежден дом капитана "сине-желтых" Дениса Лукашова в Киеве. Поэтому приходилось думать не только о баскетболе.

Но, по словам латвийского специалиста, команда успела перевести дух и восстановиться: "У нас был быстрый перелет в Данию, отдых, восстановление — наши физиотерапевты работали до позднего вечера, потом ребята выспались, хорошо потренировались. И я вижу их язык тела, вижу, как они общаются между собой — всё в порядке, они хорошо восстановились. И здесь важнее, чтобы они были готовы ментально, потому что физически они — в порядке".

Что касается Ивана Ткаченко, который, прихрамывая, покинул поле в матче с Грузией, у него не было травмы: "На клубном уровне он получал ограниченное игровое время, а в сборной играет значительно больше. Поэтому его ноги просто переутомились. Но сейчас с ним всё в порядке"

У сборной Украины есть неплохие шансы на победу в матче с Данией. Эксперты GGBET дают следующий прогноз: на победу нашей команды коэффициент 1,06, на победу соперников — 7,48.

Коэффициенты взяты с сайта GGBET и действительны по состоянию на 11:30.

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