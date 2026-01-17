Как из видеоигры. Обладатель 'Золотого мяча' забил невероятный гол 'парашютом'. Видео

В 18-м туре Лиги 1 ПСЖ уверенно обыграл "Лилль" со счетом 3:0, а главным украшением матча стал эффектный гол Усмана Дембеле. Хавбек парижан оформил дубль и один из мячей забил изящным "парашютом", перекинув вратаря.

В эпизоде со вторым голом Дембеле собрал на себе нескольких защитников в штрафной "Лилля", а затем хладнокровно оценил позицию голкипера. Заметив, что тот вышел из ворот, футболист ПСЖ мягко перебросил мяч через вратаря, превратив момент в настоящий хайлайт тура.

Главный тренер ПСЖ после финального свистка высоко оценил атакующие действия игрока, но подчеркнул, что ждет от него большего в обороне.

"Второй гол был как из видеоигры, такое может сделать только футболист с качествами Усмана. Все скажут, что он лучший, но для меня важно видеть его лучшую версию и в защите. Он способен быть лидером команды именно в этом аспекте, и мы должны это улучшать", – сообщил наставник парижан Луис Энрике.

Сам Дембеле отметил важность победы и подробно объяснил момент с этим невероятным голом: "Это были три очень важных очка. Мы знали, что можем временно выйти на первое место, матч был сложным, но мы довольны результатом. Во втором голе я сначала хотел пробить сразу, немного не обработал мяч и увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому попробовал перебросить его, и мяч залетел".

Как сообщал OBOZ.UA, вингер борной Франции Усман Дембеле был назван обладателем приза лучшему футболиста планеты – "Золотого мяча" 2025 года. 28-летний нападающий был объявлен победителем голосования на церемонии, которая 22 сентября состоялась в театре "Шатле".

