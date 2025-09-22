На фоне бойкота 'Реала': назван обладатель 'Золотого мяча' 2025 года

Вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле назван обладателем приза лучшему футболиста планеты – "Золотого мяча" 2025 года. 28-летний нападающий был объявлен победителем голосования на церемонии, которая 22 сентября состоялась в театре "Шатле".

Видео дня

Дембеле опередил других 29 претендентов на приз, который исторически вручает авторитетное издание France Football. В минувшем сезоне вместе с ПСЖ он выиграл национальное первенство и Лигу чемпионов. В самом престижном европейском клубном турнире он был назван лучшим футболистам розыгрыша. Во всех турнирах за клуб француз забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач в 53 матчах.

Главными соперниками француза в борьбе за трофей стали игрок "Барселоны" Ламин Ямаль, который второй год подряд взял приз лучшего молодого футболиста мира, и партнер по команде Витинья.

Как и в минувшем году, церемонию бойкотировал мадридский "Реал". В испанском клубе посчитали нечестными результаты голосования и вступили в конфронтацию с организаторами.

Любопытно, что прямо во время мероприятия в Париже ПСЖ проводил принципиальное дерби с "Марселем" в чемпионате страны. Однако Дембеле пропустил поединок ради получения почетной награды. В итоге команда Усмана проиграла 0:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!