"Как это некрасиво": чемпионку ОИ из РФ вывели из себя из-за Украины

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова обвинила Украину в попытках устранить "сильных российских фигуристов". Представительница страны-агрессорки назвала некрасивым обращение нашей федерации в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить восьмерых спортсменов из РФ "нетрального статуса".

Об этом Бестемьянова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который прячется за аббревиатурой RT. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, не упомянув причин обращения Украинской федерации фигурного катания (УФФК) в ISU, отметила, что "грустно все это".

Російські фігуристи на Олімпіаді-2022.

Українські вболівальники наг... Источник: УАФ Развернуть

"Все это похоже на анонимку. Думаю, что украинская сторона просто пытается устранить сильных российских фигуристов, прикрываясь политической ширмой. А ISU идет на поводу. Грустно все это. Вроде бы такая серьезная организация. С помпой подавала информацию о возвращении наших спортсменов… А по факту правая рука не знает, что делает левая. И когда сначала выдают нейтральный статус, потом его лишают… Как-то это некрасиво и несолидно. Это дискриминация в чистом виде", – сказала Бестемьянова.

Ранее ISU отозвал предоставление так называемого нейтрального статуса фигуриста Марка Кондратюка, которого сняли с этапа Гран-при.

Наталія Бестем'янова. Источник: ТАСС

Марк Кондратюк

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский спортивный эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что решение ISU предоставить российской фигуристке Камиле Валиевой нейтральный статус является насмешкой над спортом.

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