'К сожалению...' Беленюк рассказал о личной жизни и окончании карьеры

Легендарный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после окончания карьеры занялся обустройством личной жизни. Трехкратный призер Олимпийских игр, в том числе обладатель "золота" Токио-2020, отметил, что создание семьи сейчас для него является одним из главных приоритетов.

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Об этом Беленюк заявил за кулисами шоу "єПитання", отвечая на вопрос, чем он занимается после того, как решил уйти из спорта. 34-летний киевлянин отметил, что сейчас только привыкает жить вне профессиональной карьеры, о завершении которой он объявил прямо на олимпийском помосте Парижа-2024.

"К сожалению, профессиональный спорт – не на всю жизнь. Приходит время, когда ты понимаешь, что нужно думать о здоровье и других вещах. Надо оставить спорт, высокие достижения и дать дорогу молодым, чтобы они проявляли себя. Другие вещи – это создание семьи. Непосредственно сегодня не просто так нас, холостяков и холостячок, собрали в студии "єПитання", – с улыбкой рассказал Беленюк.

Ранее Жан рассказал о колоссальном давлении со стороны общественности во время выступлений, что привело в буквальном смысле к выгоранию.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Жан Беленюк стал жертвой злоумышленников, которые украли у него часы.

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