Беленюк стал жертвой злоумышленников на Олимпиаде-2024

Медалист Парижа-2024 по греко-римской борьбе Жан Беленюк признался, что в последние дни Игр в столице Франции у него украли часы. Наш соотечественник, памятуя опыт прошлой Олимпиады в Рио, старался сохранять бдительность, но это его не спасло от потери личных вещей.

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По словам Жана, не он один стал жертвой злоумышленников и предполагает, что это дело рук уборщицы в Олимпийской деревне.

"Ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всех Игр, здесь немного осмотрительнее воры", - написал Беленюк.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе . В весовой категории до 87 кг 33-летний киевлянин победил Аркадиуша Кулинича из Польши 3:1.

После этого титулованный украинский спортсмен демонстративно снял борцовки и поставил их в центр ковра. Таким образом Жан Беленюк показал, что завершил профессиональную карьеру.

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