'Гвардиола такой 'Извините'. И пошел в раздевалку'. Зинченко сорвал тренировку 'Манчестер Сити'

Лидер сборной Украины Александр Зинченко вспомнил случай со времен своего выступления за "Манчестер Сити". Тогда из-за его вопроса к главному тренеру Пепе Гвардиоле, была сорвана тренировка команды.

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После неудачного матча наш соотечественник решил поспорить с наставником после того, как тот раскритиковал его передачу.

"Вслух я сказал: "Мистер! Я сделал лишь один неправильный пас, понимаете?" И его реакция была невероятной: "О, ладно, извините, извините, мистер Зинченко. Извините", — сказал Пеп. "Ладно, ребята, спасибо, все в середину". И он пошел в раздевалку. Тренировка была окончена, и все потому, что я так ответил. Я знал, что у меня проблемы", – цитирует The Guardian отрывок из автобиографической книги Зинченко.

После этого на следующий матч Александра перевели из стартового состава на скамейку запасных.

"Я был не прав. Я сразу понял, но было бы глупо, если бы я пошел прямо в его кабинет и извинился. Это был игровой день, и я знал, что его голова была полностью занята планом на поединок. Но я извинился после игры", – вспоминает Александр.

Напомним, что 22 июля 2022 года Зинченко официально перешел в лондонский "Арсенал". 25-летний лидер сборной Украины покинул "Манчестер Сити", где он провел последние шесть лет.

Всего с 2016 года Зинченко сыграл за "МанСити" во всех турнирах в 128 поединках, забив 2 гола и отдав 12 ассистов.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал странное заявление об Украине, где "люди думают, что они лучше других".

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