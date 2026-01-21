Известный украинский футболист внезапно умер в 34 года

Умер закарпатский футболист и тренер Юрий Чонка, известный по выступлениям за харьковский "Металлист", сообщает Закарпатская ассоциация футбола. На момент смерти ему было 34 года. Причины смерти не сообщаются.

В течение карьеры атакующий полузащитник выступал за "Металлист", а также за закарпатские клубы "Берегвидейк", "Ужгород" и "Севлюш", с которым была тесно связана значительная часть его футбольного пути.

После завершения игровой карьеры Чонка работал тренером и возглавлял юношескую команду виноградовского "Севлюша".

В клубе подтвердили смерть бывшего игрока и опубликовали прощальное сообщение: "Мы понесли тяжелую и болезненную потерю: ушел из жизни наш футболист Юрий Чонка. Он навсегда останется в памяти как талантливый игрок и настоящий боец на поле", — говорится в заявлении ФК "Севлюш" в Facebook.

Юрий Чонка родился 31 мая 1991 года в селе Великая Копаня Закарпатской области. Он прошел футбольную школу в Виноградове и Ужгороде, а в 2010 году стал обладателем Кубка Украины среди аматоров в составе "Берегвидейка" и был признан лучшим игроком чемпионата Закарпатской области.

В 2011 году Чонка подписал контракт с "Металлистом" и провел один матч за основную команду харьковского клуба в Кубке Украины против "Берегвидейка". Позднее он также выступал на правах аренды за белорусский "Нафтан".

