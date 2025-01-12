Известный украинский боец проиграл нокаутом в первом же раунде в UFC. Видео

Украинский боец среднего веса Игорь Потеря (20-8) потерпел поражение от бразильца Марко Тулио (12-1) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 249. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Видео дня

Накануне боя Потеря не смог уложиться в лимит среднего веса (84 кг), показав на взвешивании 85,27 кг. В соответствии с правилами UFC он был вынужден отдать часть своего гонорара сопернику.

Схватка проходила в Лас-Вегасе, где бразильский спортсмен одержал уверенную победу. Спортсмен из Бразилии точными ударами в голову Игорю перевел бой в партер, где просто забил украинца. Противостояние закончилось досрочно.

Потеря, известный своим ярким стилем, и в этот раз не смог показать ожидаемого результата, проиграв третий бой подряд.

5 мая прошлого года Потеря потерпел разгромное поражение на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро. Наш соотечественник смог продержаться в бою против местного бойца Мишеля Перейры (31-11) меньше минуте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!