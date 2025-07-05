Известный немецкий футболист по-пьяни высмеял свою зарплату в 4 млн евро и лишился карьеры. Видео

Полузащитник "Боруссии" Менхенгладбах и сборной Германии Флориан Нойхаус оказался в центре скандала после публикации видео, где он в нетрезвом виде оскорбляет руководство клуба. В результате футболист получил крупный штраф и был отправлен в резервную команду.

Видео дня

Что произошло

Видео, снятое во время отдыха Нойхауса на Мальорке, быстро разошлось по соцсетям. На 10-секундной записи 28-летний игрок, общаясь с болельщиками, называет спортивного директора клуба Роланда Виркуса "худшим менеджером в мире", а затем добавляет: "Дон Ролло платит Флориану Нойхаусу один, два, три, четыре миллиона".

Хотя на момент скандальной реплики игрок не виден в кадре, позже было подтверждено, что это именно его слова.

Три дня спустя после появления видео руководство клуба приняло меры: "Боруссия" заявила, что футболист оштрафован на крупную сумму и переведён в команду U23 на четыре недели.

Реакция клуба

"Поведение и высказывания Флориана Нойхауса наносят ущерб репутации клуба и являются абсолютно неприемлемыми. Он подвёл клуб и всех, кто с ним связан. Это противоречит нашим ценностям", – цитирует Goal.com управляющего директора "Боруссии" Штефана Штегеманна.

Что дальше

Нойхаус занимает пост вице-капитана команды, но после этого инцидента вероятней всего утратит этот статус. При этом Флориан уже давно не входит в планы главного тренера Герардо Сеоане: в прошлом сезоне полузащитник провёл лишь 18 матчей во всех турнирах, выйдя в старте в Бундеслиге только дважды. Ранее им интересовались "Бавария" и "Ливерпуль", но теперь в Германии всё чаще говорят о возможном переходе в "Аугсбург" этим летом.

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